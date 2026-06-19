Жінка народилася без обох рук і однієї ноги: вона вижила й тепер змінює світ (фото)
Сицилійська блогерка Надя Лаурічелла народилася без рук, з однією ногою та викривленим хребтом. Це не завадило їй стати людиною, на яку рівняються мільйони. Кілька років тому вона вперше встала на протез і пішла, а сьогодні готується до дебюту на змаганнях з бодібілдингу.
Надя Лаурічелла – контент-мейкерка з Сицилії (Італія), яка живе з рідкісним уродженим захворюванням під назвою синдром фокомелії. Ця аномалія трапляється приблизно в одного немовляти на 100 тисяч і супроводжується вираженим недорозвиненням або повною відсутністю кінцівок. У Наді немає рук, однієї ноги, а хребет помітно викривлений. Про своє життя жінка розповідає в соцмережах.
Зараз Надя веде сторінки в TikTok і Instagram, де ділиться щоденним життям, тренуваннями та думками про прийняття себе. Її аудиторія у TikTok перевищує 1,8 мільйона підписників, в Instagram – понад 155 тисяч.Важливо
"Відкрилися нескінченні двері"
"Я бачила, що відрізняюся від інших, і дуже страждала від цього", – розповідала блогерка в одному з інтерв'ю.
Переломним моментом стало рішення встановити протез ноги: вперше в житті вона змогла ходити самостійно. За її словами, після цього "відкрилися нескінченні двері" – спорт, самостійність, нове відчуття себе.
Захоплення фітнесом
Дев'ять років тому дівчина захопилася фітнесом, а нещодавно вирішила піти далі – почала готуватися до змагань з бодібілдингу.
"Інтенсивні тренування, точне харчування, місяці жертв… Я дуже втомлена. Але бажання досягти мети сильніше за втому. До першого змагання залишилося три місяці", – написала вона в одному з постів.
Окрему увагу Надя приділяє темі штучного інтелекту та образу тіла. Коли в соцмережах набрав популярності тренд на ШІ-портрети "без особливостей", вона свідомо відмовилася від нього.
Прийняття себе
"Роками я уявляла, якою було б моє життя, якби мала дві руки й ногу, як у всіх. Але я зрозуміла: жити в цих ілюзіях – лише множити страждання. Я обрала прийняти свою унікальність", – пояснила вона.
Своє кредо Надя формулює просто: "Тільки ті, хто мріє, вчаться літати. Я завжди вірила у свої мрії".
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