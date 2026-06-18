Лингвистка поставила на место Приходько с ее "киевским русским языком"

Украинская певица Анастасия Приходько оказалась в центре громкого скандала из-за попытки оправдать использование русского языка. На её дерзкое заявление об общении на "киевском русском" резко и аргументированно отреагировала известная филолог Алина Острожская.

Дерзкий пост артистки

Волну возмущения в сети вызвал пост Анастасии Приходько в соцсетях, в котором она решила шокировать аудиторию своим обращением. Певица предложила подписчикам задавать вопросы, отметив, что говорит на "киевском русском языке".

Аргументы лингвистки

Филолог Алина Острожская полностью опровергла теорию певицы, подчеркнув отсутствие каких-либо научных оснований для таких утверждений. Она пояснила, что ни в одном лингвистическом источнике нет даже упоминания о существовании "киевского", "одесского" или "харьковского" вариантов русского языка, ведь локальные особенности речи не являются поводом для выделения самостоятельного языка.

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Эксперт добавила, что различия между русским языком в Украине и в России абсолютно незначительны. Эта разница даже меньше, чем между отдельными диалектами внутри самой Российской Федерации, поэтому речь идет об обычном русском языке с чисто региональным колоритом.

По мнению Острожской, подобные заявления представляют собой обычную попытку оправдать использование российского языка и искусственно придать ему привилегированный статус.

"Поэтому, Анастасия, это просто ваша попытка придать русскому языку какой-то особый статус. А это размывает украинскую идентичность. Маскирует исторический контекст языкового давления, запретов, репрессий и русификации. Поэтому не делайте так, пожалуйста", — подытожила лингвист.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

В Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько, запланированный на 5 мая, на фоне скандала.

Украинцы резко отреагировали на новое высказывание певицы о "киевском русском языке".

Кроме того, Приходько, которая в свое время выступала на "Евровидении" от России, не сдержала эмоций, когда во время интервью её спросили о языковом вопросе в Украине.