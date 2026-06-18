Мовознавиця поставила на місце Приходько з її "киевским русским языком"

Українська співачка Анастасія Приходько потрапила у центр гучного скандалу через спробу виправдати використання російської мови. На її зухвалу заяву про спілкування "київською російською" різко та аргументовано відреагувала відома філологиня Аліна Острозька.

Зухвалий допис артистки

Хвилю обурення в мережі спровокував пост Анастасії Приходько у соцмережах, де вона вирішила епатувати аудиторію своїм зверненням. Співачка запропонувала підписникам ставити питання, зазначивши, що говорить "киевским русским язиком".

Аргументи мовознавиці

Філологиня Аліна Острозька вщент розбила теорію співачки, наголосивши на відсутності будь-яких наукових підстав для таких тверджень. Вона пояснила, що в жодних лінгвістичних джерелах немає навіть згадки про існування "київської", "одеської" чи "харківської" російських мов, адже локальні особливості мовлення не є приводом для виокремлення самостійної мови.

Експертка додала, що відмінності між російською мовою в Україні та в Росії є абсолютно неістотними. Ця різниця навіть менша, ніж між окремими діалектами всередині самої Російської Федерації, тому йдеться про звичайну російську мову з суто регіональним забарвленням.

Відео дня

На думку Острозької, подібні заяви є звичайною спробою виправдати використання мови Росії та штучно надати їй привілейованого статусу.

"Тому, Анастасіє, це просто ваша спроба надати російській мові якогось особливого статусу. А це розмиває українську ідентичність. Маскує історичний контекст мовного тиску, заборон, репресій та зросійщення. Тому не робіть так, будь ласка", — підсумувала мовознавиця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько, запланований на 5 травня, на фоні скандалу.

Українці різко відреагували на нове висловлювання співачки про "киевский русский язык".

Крім того, Приходько, яка свого часу виступала на Євробаченні від Росії, не стримала емоцій, коли під час інтерв’ю її запитали про мовне питання в Україні.