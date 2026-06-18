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Мовознавиця поставила на місце Приходько з її "киевским русским языком"

Анастасія Приходько про російську мову
Співачка Анастасія Приходько оскандалилась фразою про російську мову | Фото: Instagram

Українська співачка Анастасія Приходько потрапила у центр гучного скандалу через спробу виправдати використання російської мови. На її зухвалу заяву про спілкування "київською російською" різко та аргументовано відреагувала відома філологиня Аліна Острозька.

Зухвалий допис артистки

Хвилю обурення в мережі спровокував пост Анастасії Приходько у соцмережах, де вона вирішила епатувати аудиторію своїм зверненням. Співачка запропонувала підписникам ставити питання, зазначивши, що говорить "киевским русским язиком".

Аргументи мовознавиці

Філологиня Аліна Острозька вщент розбила теорію співачки, наголосивши на відсутності будь-яких наукових підстав для таких тверджень. Вона пояснила, що в жодних лінгвістичних джерелах немає навіть згадки про існування "київської", "одеської" чи "харківської" російських мов, адже локальні особливості мовлення не є приводом для виокремлення самостійної мови.

Експертка додала, що відмінності між російською мовою в Україні та в Росії є абсолютно неістотними. Ця різниця навіть менша, ніж між окремими діалектами всередині самої Російської Федерації, тому йдеться про звичайну російську мову з суто регіональним забарвленням.

Відео дня

На думку Острозької, подібні заяви є звичайною спробою виправдати використання мови Росії та штучно надати їй привілейованого статусу.

"Тому, Анастасіє, це просто ваша спроба надати російській мові якогось особливого статусу. А це розмиває українську ідентичність. Маскує історичний контекст мовного тиску, заборон, репресій та зросійщення. Тому не робіть так, будь ласка", — підсумувала мовознавиця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Приходько, яка свого часу виступала на Євробаченні від Росії, не стримала емоцій, коли під час інтерв’ю її запитали про мовне питання в Україні.