Леся Никитюк неожиданно пошутила над сыном Оскаром, которому исполнился год (фото)

Популярная украинская телеведущая поделилась с поклонниками радостной новостью о первом дне рождения своего сына Оскара. Звезда показала праздничный торт, а также трогательно и с присущим ей юмором вспомнила, как малыш изменился за это время.

Ведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram (@lesia_nikituk) серию фотографий, посвященных важному семейному празднику. На первом снимке знаменитость показала изящный белый торт с одной свечой на фоне роскошного букета пионов.

"Ну и, конечно, хочется поделиться с вами небольшим семейным праздником. Нашему Осику исполнился 1 год", — нежно подписала фото Леся.

15 июня сыну Леси Никитюк, Оскару, исполнился 1 год Фото: Instagram

Кроме того, звезда поделилась очень личными и трогательными воспоминаниями о ночи, когда мальчик появился на свет, ведь это произошло во время вражеского обстрела. Она отметила, что сын с первых минут жизни проявил незаурядную силу духа.

"В первую ночь под страшные звуки сирены и ракетного грома ты спал, ты уже знал, что наша с папой любовь к тебе будет всегда защищать тебя", — написала звездная мамочка под трогательным видео с младенцем.

Відео дня

Леся Никитюк о первой ночи жизни сына Фото: Instagram

В этот праздничный день не обошлось и без юмора. Опубликовав свежий снимок подросшего сына, который в джинсах и белом гольфе стоит на диване и заглядывает в окно, Леся с улыбкой вспомнила первые дни Оскара после рождения.

"Ну как такое может быть? Малыш родился морщинистым, мы думали, что наш дедушка вернулся с того света. А сейчас — 12 кг вкусняшки", — пошутила Никитюк.

Леся Никитюк пошутила над "Оскаром" Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, знаменитость показала, как отдыхала с сыном в Одессе.