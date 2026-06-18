Леся Нікітюк неочікувано пожартувала над сином Оскаром, якому виповнився рік (фото)
Популярна українська телеведуча поділилася з шанувальниками радісною звісткою про перший день народження свого сина Оскара. Зірка показала святковий торт, а також зворушливо й із фірмовим гумором пригадала, як малюк змінився за цей час.
Ведуча Леся Нікітюк опублікувала серію світлин, присвячених важливому сімейному святу, в Instagram (@lesia_nikituk). На першому кадрі знаменитість показала витончений білий торт із однією свічкою на тлі розкішного букета півоній.
"Ну і звичайно хочеться поділитися з вами маленьким сімейним святом. Нашому Осику виповнився 1 рік", — ніжно підписала фото Леся.
Також зірка поділилася дуже особистими та щемливими спогадами про ніч, коли хлопчик з'явився на світ, адже це відбулося під час ворожого обстрілу. Вона зазначила, що син із перших хвилин життя проявив неабияку силу духу.
"В першу ніч під страшні звуки тривоги і грому ракет, ти спав, ти вже знав, що наша з татом любов до тебе буде захищати тебе завжди", — написала зіркова матуся під зворушливим відео з немовлям.
Не обійшлося в цей святковий день і без гумору. Опублікувавши свіжий знімок підрослого сина, який у джинсах та білому гольфі стоїть на дивані й заглядає у вікно, Леся з усмішкою пригадала перші дні Оскара після народження.
"Нє ну як таке може бути? Народився малий, зморщений, ми думали наш дід з того світу вернувся. А зараз 12 кг вкусняшки", — пожартувала Нікітюк.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Леся Нікітюк публічно звернулася до свого нареченого-воїна.
- Старша на 8 років ведуча висміяла різницю у віці з коханим.
Крім того, знаменитість показала, як відпочивала із сином в Одесі.