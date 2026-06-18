Леся Нікітюк неочікувано пожартувала над сином Оскаром, якому виповнився рік (фото)

Популярна українська телеведуча поділилася з шанувальниками радісною звісткою про перший день народження свого сина Оскара. Зірка показала святковий торт, а також зворушливо й із фірмовим гумором пригадала, як малюк змінився за цей час.

Ведуча Леся Нікітюк опублікувала серію світлин, присвячених важливому сімейному святу, в Instagram (@lesia_nikituk). На першому кадрі знаменитість показала витончений білий торт із однією свічкою на тлі розкішного букета півоній.

"Ну і звичайно хочеться поділитися з вами маленьким сімейним святом. Нашому Осику виповнився 1 рік", — ніжно підписала фото Леся.

Сину Лесі Нікітюк Оскару 15 червня виповнився 1 рік Фото: Instagram

Також зірка поділилася дуже особистими та щемливими спогадами про ніч, коли хлопчик з'явився на світ, адже це відбулося під час ворожого обстрілу. Вона зазначила, що син із перших хвилин життя проявив неабияку силу духу.

"В першу ніч під страшні звуки тривоги і грому ракет, ти спав, ти вже знав, що наша з татом любов до тебе буде захищати тебе завжди", — написала зіркова матуся під зворушливим відео з немовлям.

Відео дня

Леся Нікітюк про першу ніч життя сина Фото: Instagram

Не обійшлося в цей святковий день і без гумору. Опублікувавши свіжий знімок підрослого сина, який у джинсах та білому гольфі стоїть на дивані й заглядає у вікно, Леся з усмішкою пригадала перші дні Оскара після народження.

"Нє ну як таке може бути? Народився малий, зморщений, ми думали наш дід з того світу вернувся. А зараз 12 кг вкусняшки", — пожартувала Нікітюк.

Леся Нікітюк пожартувала з Оскара Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, знаменитість показала, як відпочивала із сином в Одесі.