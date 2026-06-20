День летнего солнцестояния: народные приметы и суеверия — чего нельзя делать (фото)

В 2026 году день летнего солнцестояния приходится на 21 июня — это будет самый длинный день и самая короткая ночь в году, которым издавна приписывали особую магическую силу. Наши предки верили, что этот период — время самой мощной космической энергии, поэтому строго соблюдали определенные традиции и запреты, чтобы не навлечь на себя беду.

С астрономической точки зрения эта дата знаменует начало астрономического лета на Северном полушарии, когда Солнце достигает своего наивысшего зенита. Однако для многих поколений этот день имел прежде всего сакральное значение.

Люди верили, что граница между земным и потусторонним мирами становится чрезвычайно тонкой, а силы природы достигают пика своего могущества. Именно поэтому вокруг этого праздника сложился целый свод правил, которые помогали сохранить гармонию с окружающей средой и защитить свой дом от всего злого.

Для многих поколений день летнего солнцестояния имел сакральное значение Фото: Иллюстративное фото

Что категорически запрещено делать в этот день

Поддаваться негативу: нельзя ссориться, ругаться, сквернословить и вспоминать старые обиды. Энергетика дня удваивает любые эмоции, поэтому весь негатив может вернуться сторицей.

Грустить и плакать: солнцестояние символизирует расцвет жизни и света, поэтому встречать его в подавленном настроении — плохая примета.

Лениться: этот день стоит провести активно, ведь пассивность может заблокировать приток новой жизненной энергии.

Играть с огнем и водой: по поверьям, эти стихии 21 июня обладают особой силой, поэтому небрежное отношение к ним может привести к несчастью.

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Народные приметы на 21 июня

Если утром в день солнцестояния вы увидели обильную росу — ждите богатого и щедрого урожая.

Гроза или дождь в этот день предвещают затяжную непогоду и плохой урожай зерновых.

Много звезд на ночном небе 21 июня обещают грибное лето и теплую осень.

Считается, что желание, загаданное на рассвете этого дня, обязательно сбудется в течение года.

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