День літнього сонцестояння: народні прикмети та забобони — що не можна робити (фото)

У 2026 році день літнього сонцестояння припадає на 21 червня — це буде найдовший день і найкоротша ніч у році, які здавна наділяли особливою магічною силою. Наші предки вірили, що цей період є часом найпотужнішої космічної енергетики, тому суворо дотримувалися певних традицій та заборон, аби не накликати на себе біду.

З астрономічної точки зору ця дата знаменує початок астрономічного літа в Північній півкулі, коли сонце досягає свого найвищого зеніту. Проте для багатьох поколінь цей день мав передусім сакральне значення.

Люди вірили, що межа між земним та потойбічним світами стає надтонкою, а сили природи досягають піка своєї могутності. Саме тому навколо свята сформувався цілий пласт правил, які допомагали зберегти гармонію з довкіллям та захистити свій дім від усього лихого.

Для багатьох поколінь день літнього сонцестояння мав сакральне значення Фото: Ілюстративне фото

Що категорично заборонено робити цього дня

Піддаватися негативу: не можна сваритися, лаятися, лихословити та згадувати старі образи. Енергетика дня подвоює будь-які емоції, тому весь негатив може повернутися назад у стократному розмірі.

Сумувати та плакати: сонцестояння символізує розквіт життя і світла, тому зустрічати його в пригніченому настрої — погана прикмета.

Лінуватися: цей день варто провести активно, адже пасивність може заблокувати приплив нової життєвої енергії.

Гратися з вогнем та водою: за повір'ями, ці стихії 21 червня мають особливу силу, тому недбале ставлення до них може призвести до нещастя.

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Народні прикмети на 21 червня

Якщо ранок сонцестояння зустрів рясною росою — чекайте на багатий та щедрий врожай.

Гроза або дощ у цей день пророкують затяжну негоду та поганий збір зернових.

Багато зірок на нічному небі проти 21 червня обіцяють грибне літо та теплу осінь.

Вважається, що бажання, загадане на світанку цього дня, обов'язково здійсниться впродовж року.

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