День літнього сонцестояння: народні прикмети та забобони — що не можна робити (фото)
У 2026 році день літнього сонцестояння припадає на 21 червня — це буде найдовший день і найкоротша ніч у році, які здавна наділяли особливою магічною силою. Наші предки вірили, що цей період є часом найпотужнішої космічної енергетики, тому суворо дотримувалися певних традицій та заборон, аби не накликати на себе біду.
З астрономічної точки зору ця дата знаменує початок астрономічного літа в Північній півкулі, коли сонце досягає свого найвищого зеніту. Проте для багатьох поколінь цей день мав передусім сакральне значення.
Люди вірили, що межа між земним та потойбічним світами стає надтонкою, а сили природи досягають піка своєї могутності. Саме тому навколо свята сформувався цілий пласт правил, які допомагали зберегти гармонію з довкіллям та захистити свій дім від усього лихого.
Що категорично заборонено робити цього дня
- Піддаватися негативу: не можна сваритися, лаятися, лихословити та згадувати старі образи. Енергетика дня подвоює будь-які емоції, тому весь негатив може повернутися назад у стократному розмірі.
- Сумувати та плакати: сонцестояння символізує розквіт життя і світла, тому зустрічати його в пригніченому настрої — погана прикмета.
- Лінуватися: цей день варто провести активно, адже пасивність може заблокувати приплив нової життєвої енергії.
- Гратися з вогнем та водою: за повір'ями, ці стихії 21 червня мають особливу силу, тому недбале ставлення до них може призвести до нещастя.
Народні прикмети на 21 червня
- Якщо ранок сонцестояння зустрів рясною росою — чекайте на багатий та щедрий врожай.
- Гроза або дощ у цей день пророкують затяжну негоду та поганий збір зернових.
- Багато зірок на нічному небі проти 21 червня обіцяють грибне літо та теплу осінь.
- Вважається, що бажання, загадане на світанку цього дня, обов'язково здійсниться впродовж року.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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Крім того, Вікторія Бекхем показала стильний лук на літо 2026 року.