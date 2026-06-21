Украинка унаследовала старый дом в селе: внутри – руина, но есть газ и свет (фото)
Анна Ковпак восстанавливает заброшенный дом, который унаследовала от родственников. Вместо того чтобы снести старый дом до основания, она взялась за дело. Результатами делится в соцсетях.
Женщина провела небольшую экскурсию, чтобы показать объем работ. В доме выбиты окна, в стенах — большие трещины, протекает крыша, а также скрипит деревянный пол. Чтобы приступить к ремонту, сначала нужно было вынести весь мусор. Что у них получилось, – читайте в материале Фокуса.
Анна завела собственный блог, где рассказывает обо всех этапах ремонта, озеленении участка, выпечке хлеба и в целом об особенностях жизни за городом.Важно
"Продай и не мучайся"
"Кто-то говорит: „Продай и не мучайся“. Кто-то: "Снеси — и забудь". А ты стоишь посреди дома и думаешь: "Я здесь похороню свои нервы и деньги или построю новую жизнь?" — размышляет хозяйка.
По её словам, ремонт дома займёт очень много времени, ведь там работы не с конца не до конца. Хотя есть газ и подключено электричество, что уже большое преимущество.
"Крыша течёт, пол скрипит, а стены видели больше, чем твой психолог. Смотришь на этот дом и не знаешь, с чего начать… Снести? Жаль. Оставить как есть. Зачем? Делать ремонт? Дороговато. Но где-то между трещинами в стенах и рамами ты видишь не руины, а дом. Тогда уже вопрос не в том, зачем все это, а в том, что, если попробовать", – говорит Ковпак.
Еще голоса
В комментариях развернулась оживленная дискуссия.
"Мы взялись за дело. И вот уже 16 лет нет покоя. Всё время вкладываем", — пишет одна зрительница.
Другая женщина поделилась своей историей: "Мы отстроили свой дом. Сделали всё: крышу, окна, двери, немного переделали отопление, пол, электрику, потолки, стены, водопровод, канализацию, забор — всё своими руками. 10 лет труда, хороший ремонт, новая мебель, техника, всё. А месяц назад пришлось покинуть свой дом, в который вкладывали душу, и уехать. Это так больно. Я вам не советчик, но если бы мы не вложили столько в дом, не так бы больно было его покидать. Лучше бы мы на эти деньги путешествовали. Но кто же знал, что так будет".
"У нас тоже был такой дом бабушки, мы взялись за него и превратили его в настоящую красоту! Сейчас никто и не скажет, что когда-то это был старый деревянный дом — он выглядит как новый! И, наверное, где-то с небес дедушка с бабушкой смотрят и радуются, что их труд не был напрасным! Всем мира и добра!" — добавила ещё одна комментаторша.
Это видео набрало десятки тысяч просмотров, множество лайков, комментариев и репостов.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Михаил стал владельцем старенького дома в деревне и теперь шаг за шагом превращает его в уютное жилище. В своём блоге он откровенно рассказывает зрителям обо всех тонкостях, хитростях и секретах, которые помогают ему в этом ремонте.
- Украинка Мария Перст решилась взяться за восстановление старого дома, который когда-то принадлежал её бабушке. Дом достался ей в запущенном состоянии, поэтому прежде чем туда заселиться, женщине пришлось приложить немало усилий.
А вот Евгений вместе с семьёй взялся за восстановление заброшенной усадьбы, затерянной среди гор. Ход этой работы мужчина освещает в соцсетях, честно рассказывая как о плюсах, так и о минусах жизни в таком доме.