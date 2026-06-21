Украинка унаследовала старый дом в селе: внутри – руина, но есть газ и свет (фото)

Анна Ковпак восстанавливает заброшенный дом, который унаследовала от родственников. Вместо того чтобы снести старый дом до основания, она взялась за дело. Результатами делится в соцсетях.

Женщина провела небольшую экскурсию, чтобы показать объем работ. В доме выбиты окна, в стенах — большие трещины, протекает крыша, а также скрипит деревянный пол. Чтобы приступить к ремонту, сначала нужно было вынести весь мусор. Что у них получилось, – читайте в материале Фокуса.

Анна завела собственный блог, где рассказывает обо всех этапах ремонта, озеленении участка, выпечке хлеба и в целом об особенностях жизни за городом.

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"Продай и не мучайся"

"Кто-то говорит: „Продай и не мучайся“. Кто-то: "Снеси — и забудь". А ты стоишь посреди дома и думаешь: "Я здесь похороню свои нервы и деньги или построю новую жизнь?" — размышляет хозяйка.

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По её словам, ремонт дома займёт очень много времени, ведь там работы не с конца не до конца. Хотя есть газ и подключено электричество, что уже большое преимущество.

"Крыша течёт, пол скрипит, а стены видели больше, чем твой психолог. Смотришь на этот дом и не знаешь, с чего начать… Снести? Жаль. Оставить как есть. Зачем? Делать ремонт? Дороговато. Но где-то между трещинами в стенах и рамами ты видишь не руины, а дом. Тогда уже вопрос не в том, зачем все это, а в том, что, если попробовать", – говорит Ковпак.

Еще голоса

В комментариях развернулась оживленная дискуссия.

"Мы взялись за дело. И вот уже 16 лет нет покоя. Всё время вкладываем", — пишет одна зрительница.

Другая женщина поделилась своей историей: "Мы отстроили свой дом. Сделали всё: крышу, окна, двери, немного переделали отопление, пол, электрику, потолки, стены, водопровод, канализацию, забор — всё своими руками. 10 лет труда, хороший ремонт, новая мебель, техника, всё. А месяц назад пришлось покинуть свой дом, в который вкладывали душу, и уехать. Это так больно. Я вам не советчик, но если бы мы не вложили столько в дом, не так бы больно было его покидать. Лучше бы мы на эти деньги путешествовали. Но кто же знал, что так будет".

Обсуждение в комментариях Фото: TikTok

"У нас тоже был такой дом бабушки, мы взялись за него и превратили его в настоящую красоту! Сейчас никто и не скажет, что когда-то это был старый деревянный дом — он выглядит как новый! И, наверное, где-то с небес дедушка с бабушкой смотрят и радуются, что их труд не был напрасным! Всем мира и добра!" — добавила ещё одна комментаторша.

Это видео набрало десятки тысяч просмотров, множество лайков, комментариев и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Михаил стал владельцем старенького дома в деревне и теперь шаг за шагом превращает его в уютное жилище. В своём блоге он откровенно рассказывает зрителям обо всех тонкостях, хитростях и секретах, которые помогают ему в этом ремонте.

Украинка Мария Перст решилась взяться за восстановление старого дома, который когда-то принадлежал её бабушке. Дом достался ей в запущенном состоянии, поэтому прежде чем туда заселиться, женщине пришлось приложить немало усилий.

А вот Евгений вместе с семьёй взялся за восстановление заброшенной усадьбы, затерянной среди гор. Ход этой работы мужчина освещает в соцсетях, честно рассказывая как о плюсах, так и о минусах жизни в таком доме.