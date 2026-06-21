Українка успадкувала стару хату в селі: всередині – руїна, але є газ і світло (фото)

Анна Ковпак відроджує покинутий будинок, який успадкувала від родичів. Замість того, щоб зрівняти стару хату з землею, вона взялась за роботу. Результатами ділиться в соцмережах.

Жінка провела невелику екскурсію, щоб показати об’єм роботи. У помешканні вибиті вікна, великі тріщини в стінах, протікає дах, а також скрипить дерев’яна підлога. Щоб почати ремонт, спершу потрібно було винести весь непотріб. Що в них вийшло, – читайте у матеріалі Фокусу.

Анна завела власний блог, де розповідає про всі етапи ремонту, засадження присадибної ділянки, випічку хліба й загалом особливості життя поза містом.

Важливо

"Сарай за 2 млн гривень": жінка купила хату біля села, але щось пішло не так (фото)

"Продай і не мучься"

"Хтось каже: "Продай і не мучься". Хтось: "Знеси – і забудь". А ти стоїш посеред хати і думаєш: "Я тут поховаю свої нерви і гроші чи побудую нове життя?" – роздумає господиня.

За її словами, ремонтувати будинок доведеться дуже довго, адже там не початий край роботи. Хоча є газ й підключена електрика, що вже велика перевага.

Відео дня

"Дах тече, підлога скрипить, а стіни бачили більше, ніж твій психолог. Дивишся на цей будинок і не знаєш, з чого почати… Знести? Шкода. Залишити, як є. Щоб що? Робити ремонт? Дорогувато. Але десь між тріщинами в стінах та рамами ти бачиш не руїну, а дім. Тоді вже питання не навіщо це все, а що, якщо спробувати", – каже Ковпак.

Ще голоси

Люди у коментарях почали активне обговорення.

"Ми взялися. І вже 16 років нема спокою. Весь час вкладаємо", – пише одна глядачка.

Інша поділилась своєю історією: "Ми відбудували свій будинок. Все зробили: дах, вікна, двері, трохи переробили опалення, підлогу, електрику, стелі, стіни, водопровід, каналізацію, паркан, все своїми руками. 10 років праці, гарний ремонт, нові меблі, техніка, все. А місяць тому довелося залишити свій дім, в який вкладали душу і поїхати. Це так боляче. Я вам не порадник, але якщо б ми не вклали стільки в дім, не так би боляче було залишати. Краще б ми на ті гроші подорожували. Але ж хто знав, що так буде".

Обговорення у коментарях Фото: TikTok

"В нас теж був такий будинок бабусі, ми за нього взялись і зробили з нього цукерочку! Зараз ніхто і не скаже, що це колись був старий дерев’яний будинок, виглядає як новий! І, мабуть, десь з небес дідусь з бабусею дивляться і тішаться, що їхня праця не була марною! Всім миру та добра!" – додала ще одна коментаторка.

Це відео зібрало десятки тисяч переглядів, безліч вподобайок, коментарів та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Михайло став власником старенької хати в селі і тепер крок за кроком перетворює її на затишне житло. У своєму блозі він відверто розповідає глядачам про всі тонкощі, хитрощі та секрети, які допомагають йому в цьому ремонті.

Українка Марія Перст наважилася взятися за відновлення старого будинку, що колись належав її бабусі. Оселя дісталася їй у занедбаному стані, тож перш ніж туди заселитися, жінці довелося докласти чимало зусиль.

А ось Євген разом із родиною взявся відновлювати занедбану садибу, що загубилася серед гір. Хід цієї роботи чоловік висвітлює у соцмережах, чесно розповідаючи як про плюси, так і про мінуси життя в такому будинку.