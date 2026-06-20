Группа Green Grey представила последний видеоклип с участием "Дизеля"

Украинская рок-группа Green Grey представила видеоклип под названием "У вогонь". В нем основатель коллектива Андрей Яценко, известный под сценическим псевдонимом "Дизель", появился в кадре в последний раз.

Группа Green Grey представила поклонникам свой новый видеоклип под названием "У вогонь", что стало последней работой с участием гитариста группы Андрея "Дизеля" Яценко. Об этом сообщили в коллективе.

Как отмечается, клип был снят еще до полномасштабного вторжения России. Сейчас, как подчеркивается, он звучит особенно эмоционально — как отражение эпохи, которая навсегда изменилась.

"Это больше, чем клип. Это память, энергия и творческое наследие Дизеля", — говорится в описании к видео.

Режиссерами видео стали Алексей Махуренко и Егор Кулагин.

Премьера клипа состоялась в пятницу, 19 июня.

Перед презентацией видео вокалист группы Дмитрий Муравицкий признался, что клип был снят еще во время пандемии коронавируса, в 2019 или 2020 году. Спустя некоторое время Андрей Яценко пришел к выводу, что клип слишком "гламурный" и утратил актуальность, поэтому он и оставался "на полке", пока не был переработан.

Відео дня

Напомним, ранее "Фокус" писал:

О смерти Андрея Яценко стало известно 20 октября 2025 года, когда в социальных сетях появилась фотография музыканта с траурной черной лентой.

Причиной смерти Дизеля стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

23 октября в Доме кино простились с легендой украинской сцены. Артиста провожали в последний путь в его любимой кепке, которая была неотъемлемой частью сценического образа.