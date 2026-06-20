Гурт Green Grey презентував останній відеокліп за участі "Дизеля"

Український рок-гурт Green Grey презентував відеокліп під назвою "У Вогонь". У ньому засновник колективу Андрій Яценко, відомий під сценічним ім'ям "Дизель", з'явився у кадрі востаннє.

Гурт Green Grey презентував шанувальникам свій новий відеокліп під назвою "У Вогонь", який став останньою роботою за участі гитариста команди Андрія "Дизеля" Яценка. Про це повідомили у колективі.

Як зазначається, кліп був знятий ще до повномасштабного вторгнення Росії. Наразі, як наголошується, він звучить особливо емоційно — як відображення епохи, що назавжди змінилася.

"Це більше, ніж кліп. Це пам'ять, енергія та творча спадщина Дизеля", — йдеться у описі до відео.

Режисерами відео стали Олексій Махуренко та Єгор Кулагін.

Прем'єра кліпа відбулася у п'ятницю, 19 червня.

Перед презентацією відео вокаліст гурту Дмитро Муравицький зізнався, що робота була знята ще під час пандемії ковіду, у 2019 або ж 2020 році. Через деякий час Андрій Яценко почав вважати, що кліп занадто "гламурний" й втратив актуальність, тому він й залишався на "полиці", допоки не був перероблений.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Про смерть Андрія Яценка стало відомо 20 жовтня 2025 року, коли у соцмережах з'явилося фото музиканта із жалобною чорною стрічкою.

Причиною смерті Дизеля стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.

Попрощалися з легендою української сцени 23 жовтня у Будинку кіно. Артиста проводжали в останню путь в улюбленій кепці, яка була особливою частиною його сценічного образу.