Критики в немом восторге: чем удивляет третий сезон "Дома дракона" (видео)

21 июня состоялась мировая премьера третьего сезона сериала "Дом дракона" — приквела к "Игре престолов", снятого по роману Джорджа Мартина "Огонь и кровь". Сериал будет состоять из четырёх сезонов, поэтому этот является предпоследним.

Сезон начинается с масштабной Битвы при Глотке — крупнейшего сражения оригинального романа, которого фанаты ждали ещё со второго сезона. В сражении сталкиваются флоты Триархии и дома Веларионов, а также драконы Таргариенов. Критики называют эту сцену новой отметкой для экшна в Вестеросе. Чем удивила мировая премьера третьего сезона, — читайте в публикации Фокуса.

Третий сезон продолжает историю гражданской войны "Танец драконов" между сторонниками Рейниры и Эйгона II Таргариена. После понесенных потерь Рейнира меняется: она больше не избегает насилия и готова на жесткие решения ради трона. Эмма Д'Арси получила от критиков особые похвалы за свою игру.

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К своим ролям вернулись Мэтт Смит, Оливия Кук, Том Глинн-Карни и другие. Появились и новые персонажи — Томми Фленаган, Дэн Фоглер, Джеймс Нортон.

Отзывы критиков

Несмотря на отдельные недостатки — излишние сцены насилия в отношении женщин и "зависшие" сюжетные линии — в целом сезон оценивают положительно: 95 % на Rotten Tomatoes от критиков (44 рецензии) и 72 % от зрителей.

Так, Джон Негрони (Vulture) поставил 7,5/10, назвав премьеру одной из самых сильных в сериале — напряжённой, психологически точной, а не просто зрелищной.

В свою очередь, Роксана Хадади (New York Magazine) отметила, что осознание героями неизбежной гибели без желанной чести выводит сериал на уровень мрачного драматизма, которого во франшизе не было со времён лучших сезонов "Игры престолов".

21 июня состоялась мировая премьера третьего сезона сериала "Дом дракона" Фото: HBO

В свою очередь, Эмбер Даулинг (The Globe and Mail) отметила, что третий сезон возвращает то, за что фанаты изначально полюбили эту франшизу.

А вот Рон Гиллард (Discussing Film) был одним из тех, кто высказался крайне негативно: по его мнению, это самый беспорядочный сезон сериала, и решение Джорджа Мартина дистанцироваться от шоу, на его взгляд, выглядит оправданным.

Напомним, ранее Фокус писал:

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