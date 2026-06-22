Критики у німому захваті: чим дивує третій сезон "Дому дракона" (відео)

21 червня відбулася світова прем'єра третього сезону серіалу "Дім дракона" – приквелу до "Гри престолів", знятого за романом Джорджа Мартіна "Вогонь і кров". Серіал матиме чотири сезони, тож цей є передостаннім.

Сезон стартує з масштабної Битви при Глотці – найбільшого бою оригінального роману, якого фанати чекали ще з другого сезону. У битві зіштовхуються флоти Триархії та дому Веларіонів, а також дракони Таргарієнів. Критики називають цю сцену новою планкою для екшну у Вестеросі. Чим здивувала світова прем'єра третього сезону, – читайте у публікації Фокусу.

Третій сезон продовжує історію громадянської війни Танець драконів між прихильниками Рейніри та Ейгона II Таргарієн. Після втрат Рейніра змінюється: вона більше не уникає насильства й готова на жорсткі рішення заради трону. Емма Д'Арсі отримала від критиків особливі похвали за гру.

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До своїх ролей повернулися Метт Сміт, Олівія Кук, Том Глінн-Карні та інші. З'явилися й нові персонажі – Томмі Фленаган, Ден Фоглер, Джеймс Нортон.

Відгуки критиків

Попри окремі недоліки – зайві сцени насильства щодо жінок і "підвішені" сюжетні лінії, – загалом сезон оцінюють позитивно: 95% на Rotten Tomatoes від критиків (44 рецензії) та 72% від глядачів.

Так, Джон Негроні (Vulture) поставив 7.5/10, назвавши прем'єру однією з найсильніших у серіалі – напруженою, психологічно точною, а не лише видовищною.

Натомість Роксана Хададі (New York Magazine) відзначила, що усвідомлення героями неминучої загибелі без жаданої честі виводить серіал на рівень похмурого драматизму, якого у франшизі не було з часів кращих сезонів "Гри престолів".

21 червня відбулася світова прем'єра третього сезону серіалу "Дім дракона" Фото: HBO

Своєю чергою, Ембер Даулінг (The Globe and Mail) зазначила, що третій сезон повертає те, за що фанати спочатку полюбили франшизу.

А от Рон Гіллард (Discussing Film) був одним з тих, хто віддав різко негативний голос: на його думку, це найбезладніший сезон серіалу, і рішення Джорджа Мартіна дистанціюватися від шоу, на його думку, виглядає виправданим.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

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