Критики у німому захваті: чим дивує третій сезон "Дому дракона" (відео)
21 червня відбулася світова прем'єра третього сезону серіалу "Дім дракона" – приквелу до "Гри престолів", знятого за романом Джорджа Мартіна "Вогонь і кров". Серіал матиме чотири сезони, тож цей є передостаннім.
Сезон стартує з масштабної Битви при Глотці – найбільшого бою оригінального роману, якого фанати чекали ще з другого сезону. У битві зіштовхуються флоти Триархії та дому Веларіонів, а також дракони Таргарієнів. Критики називають цю сцену новою планкою для екшну у Вестеросі. Чим здивувала світова прем'єра третього сезону, – читайте у публікації Фокусу.
Третій сезон продовжує історію громадянської війни Танець драконів між прихильниками Рейніри та Ейгона II Таргарієн. Після втрат Рейніра змінюється: вона більше не уникає насильства й готова на жорсткі рішення заради трону. Емма Д'Арсі отримала від критиків особливі похвали за гру.
До своїх ролей повернулися Метт Сміт, Олівія Кук, Том Глінн-Карні та інші. З'явилися й нові персонажі – Томмі Фленаган, Ден Фоглер, Джеймс Нортон.
Відгуки критиків
Попри окремі недоліки – зайві сцени насильства щодо жінок і "підвішені" сюжетні лінії, – загалом сезон оцінюють позитивно: 95% на Rotten Tomatoes від критиків (44 рецензії) та 72% від глядачів.
Так, Джон Негроні (Vulture) поставив 7.5/10, назвавши прем'єру однією з найсильніших у серіалі – напруженою, психологічно точною, а не лише видовищною.
Натомість Роксана Хададі (New York Magazine) відзначила, що усвідомлення героями неминучої загибелі без жаданої честі виводить серіал на рівень похмурого драматизму, якого у франшизі не було з часів кращих сезонів "Гри престолів".
Своєю чергою, Ембер Даулінг (The Globe and Mail) зазначила, що третій сезон повертає те, за що фанати спочатку полюбили франшизу.
А от Рон Гіллард (Discussing Film) був одним з тих, хто віддав різко негативний голос: на його думку, це найбезладніший сезон серіалу, і рішення Джорджа Мартіна дистанціюватися від шоу, на його думку, виглядає виправданим.
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- "Найбожевільніший епізод в історії": творці "Дому дракона" заінтригували прем'єрою 3 сезону.
- Забудеш про все на світі: найкращі детективні серіали HBO на 1-2 дні. Згадаємо про новий хіт від Річарда Гада ("Напівлюдина"), детективну історію з Кейт Вінслент в головній ролі ("Режим"), нашумілий "Пінгвін" та низку інших серіалів.
Цього червня на нас чекає багато новинок: ось 7 найкращих фільмів червня, які здивують. У кіно виходить нова частина "Дуже страшного кіно", продовження "Історії іграшок" та "Посіпак", а також новий фільм легендарного Стівена Спілберга.