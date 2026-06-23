Скончался известный советский актер Михаил Ножкин: что он говорил об Украине и войне

Вечером в понедельник, 22 июня, стало известно о смерти советского театрального и киноактера Михаила Ножкина. Артист снялся в ряде известных советских фильмов, таких как "Ошибка резидента", "Надежда" и "Одиночное плавание", однако запомнился своей категоричной позицией по поводу войны в Украине.

Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщили российские СМИ.

Факты из жизни и творческой карьеры артиста

Ножкин родился в 1937 году в Москве в семье военного. Учился в строительном техникуме, а затем окончил театральную студию эстрадных искусств. С 1961 года, после окончания учебы, начал играть в театре.

В 1962 году он принял участие в первом выпуске программы "Голубой огонек". Спустя 5 лет после этого сыграл свою первую роль в кино: снялся в советском фильме "На два часа раньше". После этого в 1968 году сыграл роль Павла Синицына ("Бекаса") в известной картине "Ошибка резидента", а в 1970 году вновь исполнил роль этого персонажа в продолжении фильма "Судьба резидента".

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Ножкин в фильме "Судьба резидента" (1970) Фото: кадр з фільму

Также снялся в ряде советских фильмов о войне, в частности сыграл в картинах "Освобождение: Битва за Берлин" (1971), "Освобождение: Последний штурм" (1972) и других.

Что Ножкин говорил об Украине и войне

Михаил Ножкин придерживался четкой пророссийской позиции. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году он стал одним из российских артистов, подписавших письмо, в котором выражалась поддержка решению российского диктатора Владимира Путина начать наступление на Украину.

В феврале 2026 года Ножкин рассказывал российским СМИ, что постоянно следит за ходом проведения так называемой "СВО" России в Украине. Актер написал письмо Путину, в котором призвал его активизировать действия на международной арене по признанию действий Украины на Донбассе якобы "геноцидом русского народа".

Кроме того, Ножкин был членом центрального штаба российской пропагандистской общественной организации "Бессмертный полк".

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