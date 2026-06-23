Помер відомий радянський актор Михайло Ножкін: що він казав про Україну та війну

Увечері понеділка 22 червня стало відомо про смерть радянського актора театру та кіно Михайла Ножкіна. Артист знявся у низці відомих радянських стрічок, як-от "Помилка резидента", "Надія" та "Одиночне плавання", проте запам'ятався категоричною позицією щодо війни в Україні.

Михайло Ножкін помер на 90-му році життя. Про це повідомили російські ЗМІ.

Факти з життя та творчої кар'єри артиста

Ножкін народився у 1937 році у Москві в сім'ї військового. Навчався у будівельному технікумі, а потім закінчив театральну студію естрадних мистецтв. З 1961 року, після закінчення навчання, почав грати у театрі.

У 1962 році був учасником першого випуску програми "Блакитний вогник". Через 5 років після чого зіграв свою першу роль у кіно: знявся в радянському фільмі "На дві години раніше". Після цього у 1968 році грав роль Павла Синіцина ("Бекаса") у відомій стрічці "Помилка резидента", а у 1970 році знову був у ролі цього персонажа у продовженні фільму "Доля резидента".

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Ножкін у фільмі "Доля резидента" (1970) Фото: кадр з фільму

Також знявся у низці радянських фільмів про війну, зокрема грав у стрічках "Визволення: Битва за Берлін" (1971), "Визволення: Останній штурм" (1972) та інших.

Що Ножкін казав про Україну і війну

Михайло Ножкін мав чітку проросійську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році він став одним з російських артистів, які підписали листа, що виражав підтримку рішенню російського диктатора Володимира Путіна розпочати наступ на Україну.

У лютому 2026 року Ножкін розповідав російським медіа, що постійно стежить за ходом проведення так званого "СВО" Росії в Україні. Актор писав листа Путіну, в якому закликав його посилити дії на міжнародній арені щодо визнання дій України на Донбасі нібито "геноцидом російського народу".

Окрім того, Ножкін був членом центрального штабу російської пропагандистської громадської організації "Безсмертний полк".

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