Изменение цвета кожи, нос и парики: как Майкл Джексон "переделал" свою внешность (фото)

В этот день, 25 июня, ушел из жизни король поп-музыки Майкл Джексон. В 2009 году сердце музыканта с непростой судьбой остановилось навсегда.

Джексон за свою жизнь перенес ряд пластических операций — многочисленные ринопластики (изменение формы носа) и установку подбородочного имплантата. Более того, из-за аутоиммунного заболевания — витилиго — певец проходил процедуры по осветлению кожи. Фокус рассказывает, как менялась легенда на протяжении жизни.

Как менялся Майкл Джексон

Американский артист более четырёх десятилетий находился в центре внимания общественности: сначала как юная звезда в составе The Jackson 5, а впоследствии как сольный исполнитель. С середины 1980-х годов внешность Майкла начала сильно меняться. Лицо становилось совсем другим, а оттенок кожи — значительно светлее.

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Майкл Джексон и некоторые из его братьев и сестёр признавались, что подвергались физическому и психологическому насилию со стороны своего отца Джо Джексона. Он избивал детей ремнем, но отверг обвинения в жестоком обращении.

Майкла Джексона в детстве избивал отец Фото: Википедия

Изменение цвета кожи

С начала 1990-х годов кожа певца стала полностью белой. Это стало следствием лечения витилиго — болезни, разрушающей меланоциты, вызывающей появление белых пятен на коже и повышенную чувствительность к солнечному свету. Осветление кожи и нежелание Майкла подтвердить свой диагноз породили предположения, будто он специально пытался казаться белым. В 1993 году музыкант публично сообщил, что страдает витилиго и не отбеливал кожу намеренно.

Из-за болезни артист использовал светлый макияж и рецептурные кремы для осветления кожи, чтобы скрыть неравномерные пятна.

На фоне обвинений со стороны людей Джексон публично заявлял, что гордится тем, что он чернокожий.

Майкл Джексон изменил цвет лица из-за болезни Фото: Википедия

Операции на носу

Первую операцию на носу артист перенес в 1979 году после того, как сломал его во время танцев.

В СМИ сообщалось, что Джексон перенёс многочисленные хирургические операции. В своей автобиографии Джексон опровергал эти утверждения, заявляя, что сделал всего две ринопластики. Вскоре после смерти Джексона врач Клейн заявил, что восстанавливал его нос, поскольку хрящевая ткань полностью разрушилась, а сам Джексон был "чрезвычайно чувствителен к боли".

Майкл Джексон делал ринопластику Фото: Википедия

Строение лица

Хирурги предполагали, что Джексон также сделал подтяжку лба, операцию на скулах и изменил форму губ. Певец опровергал сообщения о масштабных косметических вмешательствах. Изменения в чертах лица он объяснял половым созреванием и похудением из-за строгой вегетарианской диеты.

Кроме того, музыкант опроверг утверждение о том, что он изменил цвет глаз. В документальном фильме "Жизнь с Майклом Джексоном" певца спросили о его щеках, на что он ответил: "Эти скулы? Нет. У моего отца такие же. У нас течет индейская кровь".

Майкл Джексон Фото: Википедия

Ожоги и операция на коже головы

27 января 1984 года у артиста загорелись волосы во время съёмки телевизионной рекламы. Джексон утверждал, что причиной стали искры от магниевых светошумовых гранат, взорвавшихся рядом с его головой, что противоречило правилам безопасности.

Певец рассказывал, что получил ожоги третьей степени, которые почти дошли до костей черепа и вызвали множество проблем со здоровьем. В течение нескольких лет после операции на голове он носил специальные имплантаты.

Попытки восстановить волосы оказались безуспешными, после чего Майкл решил носить парики.

Майкл Джексон Фото: Википедия

К тому же у исполнителя была дискоидная форма красной волчанки. Постоянные боли и эстетические коррекции со временем привели к зависимости от рецептурных обезболивающих.

Во время подготовки к серии концертов-возвращения, которые должны были начаться в июле 2009 года, Майкл Джексон скончался от острой интоксикации пропофолом и бензодиазепинами. Личного врача артиста Конрада Мюррея признали виновным в непредумышленном убийстве и приговорили к четырём годам лишения свободы.

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