Зміна кольору шкіри, ніс та перуки: як Майкл Джексон "перекроїв" зовнішність (фото)

У цей день, 25 червня, пішов з життя король поп-музики Майкл Джексон. 2009 року серце музиканта з непростою долею зупинилося назавжди.

Джексон протягом життя переніс низку пластичних операцій — численні ринопластики (зміни форми носа) та встановлення імплантату підборіддя. Ба більше, через аутоімунну хворобу — вітиліго — співак робив процедури з висвітлення шкіри. Фокус розповідає, як мінялася легенда протягом життя.

Як мінявся Майкл Джексон

Американський артист понад чотири десятиліття перебував у центрі громадської уваги: спершу як маленька зірка у складі The Jackson 5, а згодом як сольний виконавець. Із середини 1980-х років зовнішність Майкла почала сильно змінюватися. Обличчя ставало зовсім іншим, а тон шкіри — значно світлішим.

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Майкл Джексон та деякі з його братів і сестер зізнавалися, що зазнавали фізичного та психологічного насильства з боку свого батька Джо Джексона. Він бив дітей ременем, але відкинув звинувачення в жорстокому поводженні.

Майкла Джексона бив батько в дитинстві Фото: Вікіпедія

Зміна кольору шкіри

З початку 1990-х років шкіра співака стала повністю білою. Це стало наслідком лікування вітиліго — хвороби, що руйнує меланоцити, спричиняє появу білих плям на шкірі та підвищену чутливість до сонячного світла. Посвітління шкіри та небажання Майкла підтверджувати свій діагноз породили припущення, ніби він спеціально намагався здаватися білим. 1993 року музикант публічно повідомив, що має вітиліго і не відбілював шкіру навмисне.

Через хворобу артист використовував світлий макіяж і рецептурні креми для освітлення шкіри, щоб приховати нерівномірні плями.

На фоні звинувачень людей Джексон публічно казав, що пишається тим, що є чорношкірим.

Майкл Джексон змінив колір обличчя через хворобу Фото: Вікіпедія

Операції на носі

Першу операцію на носі артист зробив у 1979 році після того, як зламав його під час танців.

У ЗМІ повідомлялося, що Джексон переніс численні хірургічні втручання. У своїй автобіографії Джексон заперечував ці твердження, заявляючи, що зробив лише дві ринопластики. Невдовзі після смерті Джексона лікар Клейн заявив, що відновлював його ніс, оскільки хрящова тканина повністю зруйнувалася, а сам Джексон був "надзвичайно чутливим до болю".

Майкл Джексон робив ринопластики Фото: Вікіпедія

Будова обличчя

Хірурги припускали, що Джексон ще й зробив підтяжку чола, операцію на вилицях та змінив форму губ. Співак заперечував повідомлення про масштабні косметичні втручання. Зміни в будові свого обличчя він пояснював статевим дозріванням і схудненням через сувору вегетаріанську дієту.

Крім того, музикант заперечував твердження, що змінив свої очі. У документальному фільмі "Життя з Майклом Джексоном" співака запитали про його щоки, на що він відповів: "Ці вилиці? Ні. Мій батько має такі самі. У нас є індіанська кров".

Майкл Джексон Фото: Вікіпедія

Опіки та операція на шкірі голови

27 січня 1984 року волосся артиста загорілося під час знімання телевізійної реклами. Джексон казав, що причиною стали іскри від магнієвих світлошумових гранат, які вибухнули біля його голови, що суперечило правилам безпеки.

Співак казав, що зазнав опіків третього ступеня, які майже проникли до кісток черепа й спричинили численні проблеми зі здоров'ям. Протягом кількох років після операції на голові він носив спеціальні імплантати.

Спроби відновити волосся виявилися невдалими, після чого Майкл вирішив носити перуки.

Майкл Джексон Фото: Вікіпедія

До того ж, виконавець страждав на дискоїдний червоний вовчак. Постійний біль та естетичні корекції з часом призвели до залежності від рецептурних знеболювальних.

Під час підготовки до серії концертів повернення, що мали розпочатися в липні 2009 року, Майкл Джексон помер від гострої інтоксикації пропофолом і бензодіазепінами. Особистого лікаря артиста Конрада Мюррея визнали винним у ненавмисному вбивстві й засудили до чотирьох років ув'язнення.

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