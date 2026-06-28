Почувствуй себя миллионером: в Италии даром сдают в аренду виллы, где никто не живет

Пожить на вилле или в старинном доме среди тосканских холмов, не заплатив за аренду ни одного евро. Такую возможность дает house sitting: формат, при котором путешественник присматривает за чужой недвижимостью в обмен на бесплатное проживание. Спрос на подобные предложения в Италии стабильно растет.

Владельцы, которые надолго уезжают из Тосканы, нередко ищут надежных людей, готовых пожить в их доме. Вместо того чтобы оставлять дом пустым, хозяева передают его под присмотр, не беря за это плату. Как это работает, — читайте в публикации Фокуса.

Бесплатное жилье

От человека, соглашающегося на такую сделку, ожидают заботы о имуществе: уборка, полив сада, уход за животными и выполнение мелких бытовых дел. Конкретные условия каждый владелец определяет индивидуально.

Актуальные объявления можно найти на специализированных платформах — TrustedHousesitters, MindMyHouse и Nomador. Там размещают объявления владельцы из разных регионов Италии и других стран.

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Плюсы и подводные камни

Сторонники хаус-ситтинга называют его реальной альтернативой дорогой аренде. В отличие от программ покупки заброшенного жилья за символическую цену, этот вариант не требует вложений в ремонт.

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В то же время критики напоминают: уход за чужой недвижимостью может превратиться в полноценную повседневную работу — без какого-либо вознаграждения. Еще один нюанс — владельцы самостоятельно выбирают кандидатов, поэтому конкуренция за привлекательные объекты бывает немалой.

Несмотря на споры, этот формат по-прежнему пользуется популярностью среди тех, кто хочет надолго погрузиться в итальянский быт и при этом существенно сэкономить.

Напомним, ранее Фокус писал:

Елена и Дмитрий — украинские переселенцы, которым удалось приобрести дом во Франции за 10 тысяч евро — по их словам, до океанского побережья оттуда ехать не более трёх часов.

В прошлом году украинец решил купить дом в Одесской области за $7 тысяч, а вместе с первоначальными расходами общая сумма вложений составила около $9 тыс.

А вот харьковчанка, которая до полномасштабного вторжения жила в центре города и нанимала помощников по хозяйству, переехала в карпатское село, где не только обустроила быт, но и открыла собственный бизнес.