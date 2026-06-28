Відчуй себе мільйонером: в Італії задарма здають в оренду вілли, де ніхто не живе

Пожити у віллі чи старовинному будинку серед тосканських пагорбів, не заплативши за оренду жодного євро. Таку можливість дає house sitting: формат, де мандрівник доглядає за чужою нерухомістю в обмін на безкоштовне проживання. Попит на подібні пропозиції в Італії стабільно зростає.

Власники, які надовго виїжджають із Тоскани, нерідко шукають надійних людей, готових пожити в їхньому будинку. Замість того, щоб залишати будинок порожнім, господарі передають його під нагляд, не беручи за це плати. Як це працює, – читайте у публікації Фокусу.

Житло задарма

Від людини, яка погоджується на таку угоду, очікують турботи про майно: прибирання, полив саду, догляд за тваринами та виконання дрібних побутових справ. Конкретні умови кожен власник визначає індивідуально.

Знайти актуальні оголошення можна на спеціалізованих платформах – TrustedHousesitters, MindMyHouse та Nomador. Там розміщують оголошення власники з різних регіонів Італії та інших країн.

Відео дня

Плюси та підводні камені

Прихильники house sitting називають його реальною альтернативою дорогій оренді. На відміну від програм купівлі занедбаного житла за символічну ціну, цей варіант не потребує вкладень у ремонт.

Важливо

"Перлина у раю": жінка показала будинок в Італії за 9 тисяч євро (фото)

Водночас критики нагадують: догляд за чужою нерухомістю може перетворитися на повноцінну щоденну роботу – без жодної винагороди. Ще один нюанс – власники самостійно обирають кандидатів, тож конкуренція за привабливі об'єкти буває чималою.

Попри суперечки, формат залишається популярним серед тих, хто хоче надовго зануритися в італійський побут і при цьому суттєво заощадити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Олена та Дмитро – українські переселенці, яким вдалося придбати будинок у Франції за 10 тисяч євро – за їхніми словами, до океанського узбережжя звідти їхати не більше трьох годин.

Минулого року українець вирішив купити хату в Одеській області за $7 тисяч, а разом із початковими витратами загальна сума вкладень сягнула близько $9 тис.

А от харків'янка, яка до повномасштабного вторгнення мешкала в центрі міста й наймала помічників по господарству, переїхала до карпатського села, де не лише облаштувала побут, а й відкрила власний бізнес.