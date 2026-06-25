Мика Ньютон рассказала о борьбе с раком и о том, как потеряла ребенка: "Вместо ребенка — рак"

Украинская певица Мика Ньютон, которая после участия в "Евровидении-2011" переехала в США, впервые откровенно рассказала о пережитых трагедиях. 40-летняя артистка рассказала о сложной борьбе с раком яичника и болезненном пути к материнству, который сопровождался неудачным ЭКО и выкидышем.

В 2020 году, когда Мице было 34 года, она приехала в Украину с планами забеременеть и прошла плановое обследование перед зачатием. Несмотря на хорошие анализы, во время УЗИ врачи обнаружили крупную кисту и срочно направили певицу на операцию. Об этом она рассказала в большом интервью Рамине Эсхакзай.

Гистологическое исследование показало шокирующий результат — рак яичника. Сначала врачи подозревали тяжелую третью стадию, однако после проверок в нескольких лабораториях подтвердили первую. Из-за болезни артистке удалили один яичник.

"Для меня это было самым тяжелым испытанием. Я очень хотела стать мамой. Ты идешь к врачу, чтобы стать мамой, а тебе вместо ребенка дают рак", — поделилась певица.

Відео дня

Диагноз серьезно подорвал психическое состояние, уверенность в себе и самооценку звезды. Однако благодаря поддержке мужа Криса Сааведры и вере в современную медицину (к которой артистка призывает обращаться вместо альтернативных методов), Мика победила болезнь. Сейчас она подчеркивает, что рак — это не приговор, хотя до сих пор вынуждена регулярно проходить обследования и недавно перенесла очередную биопсию.

Борьба за ребенка, ЭКО и ужасная боль от выкидыша

Поскольку существовал высокий риск рецидива рака, в 35 лет Мика решилась на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Волнение усугубляли и предостережения окружающих о том, что большие дозы гормонов во время процедуры "поощряют рак", однако желание оставить после себя потомство оказалось сильнее страха.

Попытка увенчалась успехом, и Ньютон забеременела. Но вскоре врачи констатировали, что сердцебиение плода так и не появилось, и предупредили, что следует ожидать выкидыша.

Этот период совпал с другой трагедией в семье — у лабрадора певицы Моцарта обнаружили рак. Именно в день его операции у Мики начался выкидыш, сопровождавшийся невыносимой физической и эмоциональной болью.

"У меня не просто выкидыш, а как будто роды. Такой боли не было даже после той серьезной операции. Это было ужасно. Кровь текла очень сильно", — вспоминает она.

Особым эмоциональным ударом стала просьба врача сохранить эмбрион в пробирке для анализов, что заставило певицу пережить настоящий ужас в туалете. На следующий день, просматривая соцсети, она впервые в жизни почувствовала злость и зависть к чужой беременности, что сильно её напугало.

Потраченные тысячи долларов и планы на будущее

В общей сложности на несколько попыток ЭКО пара потратила более 30 тысяч долларов. Однако из-за перенесенных операций и гормональной терапии единственный яичник артистки сильно истощился, и качество яйцеклеток ухудшилось — эмбрионы больше не получались.

Врачи предложили использовать донорскую яйцеклетку, однако муж Мики не поддержал эту идею, отметив, что лучше обойтись без детей, но он хочет видеть в ребенке генетическое продолжение их обоих.

В настоящее время супруги не теряют надежды стать родителями и всерьёз рассматривают вариант усыновления ребёнка. Мика Ньютон подчеркнула, что мечтает сделать это именно в Украине, где из-за войны многие дети остались сиротами.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Мика Ньютон впервые за 13 лет выступила в Киеве.

Певица поражает своей молодой внешностью.

Кроме того, "Фокус" писал об отношениях Мики Ньютонс американцем Крисом Сааведрой.