Міка Ньютон розповіла про боротьбу з онкологією та втрату вагітності: "Замість дитини — рак"

Українська співачка Міка Ньютон, яка після участі в "Євробаченні-2011" переїхала до США, вперше відверто поділилася пережитими трагедіями. 40-річна артистка розповіла про складну боротьбу з раком яєчника та болючий шлях до материнства, який супроводжувався невдалим ЕКЗ та викиднем.

У 2020 році, коли Міці було 34 роки, вона приїхала в Україну з планами на вагітність і пішла на планове обстеження перед зачаттям. Попри хороші аналізи, під час УЗД лікарі виявили велику кісту і терміново направили співачку на операцію. Про це вона розповіла у великому інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Гістологія показала шокуючий результат — рак яєчника. Спочатку лікарі підозрювали важку третю стадію, проте після перевірок у кількох лабораторіях підтвердили першу. Через хворобу артистці видалили один яєчник.

"Сталось найважче для мене. Я дуже хотіла бути мамою. Ти йдеш до лікаря стати мамою, а тобі замість дитини дають рак", — поділилася виконавиця.

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Діагноз серйозно вдарив по психічному стану, впевненості у собі та самооцінці зірки. Проте завдяки підтримці чоловіка Кріса Сааведри та довірі до сучасної медицини (до якої артистка закликає звертатися замість альтернативних методів), Міка поборола недугу. Зараз вона наголошує, що рак — це не вирок, хоча й досі змушена регулярно обстежуватися і нещодавно пройшла чергову біопсію.

Боротьба за дитину, ЕКЗ та страшний біль від викидня

Оскільки існував високий ризик повернення онкології, у 35 років Міка наважилася на штучне запліднення (ЕКЗ). Хвилювання підігрівали й застереження оточуючих про те, що великі дози гормонів під час процедури "люблять рак", проте бажання залишити щось після себе було сильнішим за страх.

Спроба виявилася успішною, і Ньютон завагітніла. Але невдовзі лікарі констатували, що серцебиття плоду так і не з'явилося, та закликали чекати на викидень.

Цей період збігся з іншою трагедією в родині — у лабрадора співачки Моцарта знайшли онкологію. Саме в день його операції у Міки почався викидень, який супроводжувався нестерпним фізичним та емоційним болем.

"У мене не просто як викидень йде, а наче народжуєш. Такого болю не було навіть після тої серйозної операції. Це було жахливо. Дуже сильно кров текла", — згадує вона.

Особливим емоційним ударом стало прохання лікаря зберегти ембріон у баночці для тестів, що змусило співачку пережити справжній жах у туалеті. Наступного дня, гортаючи соцмережі, вона вперше в житті відчула злість та заздрість до чужої вагітності, що сильно її злякало.

Витрачені тисячі доларів та плани на майбутнє

Загалом на кілька спроб ЕКЗ пара витратила понад 30 тисяч доларів. Проте через перенесені операції та гормональну терапію єдиний яєчник артистки сильно виснажився, і якість яйцеклітин погіршилася — ембріони більше не виходили.

Лікарі пропонували використати донорську яйцеклітину, проте чоловік Міки не підтримав цю ідею, зазначивши, що краще буде без дітей, але хоче бачити в дитині генетичне продовження їх обох.

Наразі подружжя не полишає надії стати батьками й серйозно розглядає варіант усиновлення дитини. Міка Ньютон наголосила, що мріє зробити це саме в Україні, де через війну багато дітей залишилися сиротами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Міка Ньютон уперше за 13 років виступила в Києві.

Співачка вражає своїм молодим зовнішнім виглядом.

Крім того, Фокус писав про стосунки Міки Ньютон з американцем Крісом Сааведрою.