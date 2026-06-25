Украинец нашел в глухой деревне дома, которым более 200 лет — что он там увидел (фото)

На Буковине, в глухом селе Вижницкого района, украинский блогер наткнулся на дома возрастом более 200 лет. По крайней мере, один из них до сих пор служит жильем для целой семьи. Находку автор запечатлел в видеоблоге под ником @koteriy.

Во время пешего маршрута из Выжницы в Берегомет блогер посетил село Багна, где сделал неожиданную находку. Подробнее о его экскурсии — читайте в материале Фокуса.

Во дворе 220-летнего дома путешественника встретила семья с семью детьми. Отец оказался резчиком по дереву, а сам дом сохранил аутентичные деревянные детали, резьбу и колодец с традиционной деревянной крышей.

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От жилого дома до руин

Рядом блогер обнаружил ещё один 220-летний дом, однако он уже находится на грани разрушения. Чуть дальше стоит здание ещё более древнее — ему около 250 лет. Несмотря на то, что дом полностью зарос чащей, конструкция до сих пор держится.

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В селе есть несколько старинных домов Фото: TikTok

Всего в видео упоминаются четыре таких дома, однако сам автор отмечает, что старинных зданий на своём пути он видел больше.

Церковь XVIII века

Помимо домов, блогер осмотрел местное кладбище и церковь XVIII века. Путешествие он завершил на окраине села Выженка, где местный житель Степан разрешил ему разбить палатку во дворе своего дома.

Необычные деревянные скульптуры украшают дома Фото: TikTok

Местные жители также угостили путешественника пампухами.

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