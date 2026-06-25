Украинец нашел в глухой деревне дома, которым более 200 лет — что он там увидел (фото)
На Буковине, в глухом селе Вижницкого района, украинский блогер наткнулся на дома возрастом более 200 лет. По крайней мере, один из них до сих пор служит жильем для целой семьи. Находку автор запечатлел в видеоблоге под ником @koteriy.
Во время пешего маршрута из Выжницы в Берегомет блогер посетил село Багна, где сделал неожиданную находку. Подробнее о его экскурсии — читайте в материале Фокуса.
Во дворе 220-летнего дома путешественника встретила семья с семью детьми. Отец оказался резчиком по дереву, а сам дом сохранил аутентичные деревянные детали, резьбу и колодец с традиционной деревянной крышей.Важно
От жилого дома до руин
Рядом блогер обнаружил ещё один 220-летний дом, однако он уже находится на грани разрушения. Чуть дальше стоит здание ещё более древнее — ему около 250 лет. Несмотря на то, что дом полностью зарос чащей, конструкция до сих пор держится.
Всего в видео упоминаются четыре таких дома, однако сам автор отмечает, что старинных зданий на своём пути он видел больше.
Церковь XVIII века
Помимо домов, блогер осмотрел местное кладбище и церковь XVIII века. Путешествие он завершил на окраине села Выженка, где местный житель Степан разрешил ему разбить палатку во дворе своего дома.
Местные жители также угостили путешественника пампухами.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Переселенцы из Донбасса купили дом в селе за 15 тысяч долларов. Тарас Снижковский рассказал о своей матери, которая переехала из Славянска в село Драбовка в Черкасской области.
- Назарий, который позиционирует себя как защитник гуцульского наследия, во время путешествия по горам наткнулся на одинокую усадьбу. В приселке Перениж недалеко от Яремче он познакомился с 90-летней Марией Гирковой — женщиной, которая до сих пор живет в горах, вдали от городского комфорта.
Украинка из Днепропетровской области потратила 8 тысяч долларов на дом в селе под Кривым Рогом и показала подписчикам, что получила за эти деньги — вместе с плюсами и минусами сельской недвижимости.