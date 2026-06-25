"Как же так": канадец пришел в восторг, увидев дом украинца (фото)

Мужчина из Канады впервые побывал в доме украинца и был действительно удивлен увиденным. Его поразило, что эмигрант смог так комфортно обустроиться в чужой стране.

Украинские традиции, уют, атмосфера, гостеприимство и особый образ жизни поразили иностранца настолько, что скрыть эмоции было невозможно. Об этом блогер Маркиян родом из Львова рассказал на своем YouTube-канале. Что больше всего удивило иностранцев и почему украинская культура вызывает такое восхищение за рубежом, – читайте в публикации Фокуса.

Сейчас эмигрант проживает в канадском Эдмонтоне и регулярно снимает видео на различные темы, касающиеся жизни за границей: работу, быт, хобби и активный отдых. В ролике, который стал очень популярным, он показал реакцию канадца на дом украинцев.

Дом украинца в Канаде

Маркиян вместе с коллегами-канадцами побывал в гостях у семьи украинцев, недавно переехавших в Канаду, и поделился своими впечатлениями.

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"Там просто совершенно новый дом. Высокие потолки. Люстры… Даже придраться не к чему. Он заплатил за дом 730 тысяч канадских долларов. Конечно, там нет места между домами, большого двора, но всё равно есть чем гордиться", – рассказывает Маркиян о своём соотечественнике.

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По его словам, украинец продал недвижимость где-то в Европе, чтобы внести первоначальный взнос, а также очень много работал, чтобы приобрести собственную недвижимость. "Он работает, его жена работает на двух работах, как может, подрабатывает, как-то справляется", — делится блогер.

Не могли поверить своим глазам

Увиденное произвело на канадцев неизгладимое впечатление. Коллеги, пришедшие в гости к украинцу, просто не могли поверить своим глазам. "Канадец говорит: „Как же так? Я в Канаде работаю всю жизнь, бригадир. Но не могу себе позволить такой дом“, – пересказывает диалог Маркиян.

Маркиян вместе с коллегами-канадцами побывал в гостях у семьи украинцев Фото: YouTube

По его словам, гости были чрезвычайно впечатлены гостеприимством, вкусной едой и культурой украинцев. "Есть чем гордиться за наших людей. Наши люди — молодцы! Так держать. Желаю вам мирного неба над нашей любимой Украиной", — подытожил он.

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