"Як же так": канадець ошаленів, побачивши будинок українця (фото)

Чоловік із Канади вперше побував у будинку українця та був справді здивований побаченим. Його вразило, що емігрант зміг так комфортно облаштуватися у чужій країні.

Українські традиції, затишок, атмосфера, гостинність і особливий стиль життя вразили іноземця настільки, що емоції неможливо було приховати. Про це блогер Маркіян родом зі Львова розповів на своєму YouTube-каналі. Що найбільше здивувало іноземців та чому українська культура викликає таке захоплення за кордоном, – читайте у публікації Фокусу.

Зараз емігрант проживає у канадському Едмонтоні й регулярно знімає відео на різні теми, що стосуються життя за кордоном: роботу, побут, хобі та активний відпочинок. У ролику, що став дуже популярним, він показав реакцію канадця на дім українців.

Будинок українця в Канаді

Маркіян разом з колегами-канадцями був у гостях в родини українців, які не так давно переїхали до Канади, і поділився враженнями.

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"Там просто новісінький будинок. Стелі високі. Люстри… Немає навіть до чого причепитися. Заплатив він за будинок 730 тисяч канадських доларів. Звісно, там немає місця між хатами, великого подвір’я, але все одно є чим пишатися", – розповідає Маркіян про співвітчизника.

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За його словами, українець продав нерухомість десь в Європі, щоб заплатити перший внесок, а також дуже багато працював, щоб придбати власну нерухомість. "Він працює, його дружина працює на двох роботах, як може підробляє, дає собі раду", – ділиться блогер.

Не могли повірити своїм очам

Побачене справило неабияке враження на канадців. Колеги, які прийшли в гості до українця, просто не могли повірити своїм очам. "Канадець каже: "Як же так? Я в Канаді працюю все життя, бригадир. Але не можу собі дозволити такий будинок", – переказує діалог Маркіян.

Маркіян разом з колегами-канадцями був у гостях в родини українців Фото: YouTube

Гості, за його словами, були надзвичайно вражені гостинністю, смачною їжею та культурою українців. "Є чим гордитися за наших людей. Наші люди молодці! Так тримати. Бажає вам мирного неба над нашою любою Україною", – підсумував він.

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

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