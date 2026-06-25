Українець знайшов у глухому селі хати, яким понад 200 років – що він там побачив (фото)

На Буковині, у глухому селі Вижниччини, український блогер натрапив на хати віком понад 200 років. Принаймні одна з них досі є домом для цілої родини. Знахідку автор зафіксував у відеоблозі під нікнеймом @koteriy.

Під час пішого маршруту з Вижниці до Берегомета блогер завітав до села Багна, де зробив несподівану знахідку. Більше про його екскурсію, – читайте у матеріалі Фокусу.

У дворі 220-річної хати мандрівника зустріла родина з сімома дітьми. Батько виявився різьбярем по дереву, а сам будинок зберіг автентичні дерев'яні деталі, різьблення та криницю з традиційним дерев'яним дахом.

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Від живої оселі до руїн

Поруч блогер знайшов ще одну 220-річну хату, проте вона вже перебуває на межі руйнації. Трохи далі стоїть будівля ще старша – їй близько 250 років. Попри те що оселя повністю заросла хащами, конструкція досі тримається.

У селі є декілька давніх будинків Фото: TikTok

Загалом у відео згадано чотири такі хати, однак сам автор зауважує, що старовинних будівель на своєму шляху бачив більше.

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Церква XVIII століття

Окрім хат, блогер оглянув місцевий цвинтар і церкву XVIII століття. Мандрівку завершив на межі села Виженка, де ґазда Степан пустив його з наметом у свій двір.

Дивні скульптури з дерева прикрашають будинки Фото: TikTok

Місцеві також пригостили мандрівника пампухами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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