Алина Гросу показала подросшего сына от российского актера (фото)
31-летняя украинская певица и актриса Алина Гросу показала сына Марка-Габриэля от российского актёра Романа Полянского.
Артистка поделилась свежим семейным фото в своём Instagram. На снимке видно, как малыш подрос за последние два с лишним месяца.
Алина Гросу показала сына
"Доброе утро. Я рассвет", — написала певица.
Марк-Габриэль появился на свет в апреле этого года. Алина признавалась, что пережила тяжелые роды. Она специально прилетела из США в родную Украину, чтобы ребенок родился именно здесь.
Кто муж Алины Гросу?
Хотя певица и не раскрывает личность своего избранника, известно, что в 2024 году она вышла замуж за российского актёра Романа Полянского. В своё время они встречались, но расстались. В начале 2024 года Гросу объявила о свадьбе, но лицо возлюбленного так и не показала.
Разоблачение произошло, когда посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретная опубликовала фотографии с Алиной и Романом после встречи в США и назвала россиянина "жизненным спутником певицы".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Алина Гросу отреагировала на критику колориста по поводу своих волос. И посоветовала артистке вернуться к тёмному оттенку.
- Певица крестила маленького сына в Черновцах и оказалась в центре скандала.
Кроме того, звезда сцены отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг крестин её сына.