Алина Гросу показала подросшего сына от российского актера (фото)

31-летняя украинская певица и актриса Алина Гросу показала сына Марка-Габриэля от российского актёра Романа Полянского.

Артистка поделилась свежим семейным фото в своём Instagram. На снимке видно, как малыш подрос за последние два с лишним месяца.

Алина Гросу показала сына

"Доброе утро. Я рассвет", — написала певица.

Марк-Габриэль появился на свет в апреле этого года. Алина признавалась, что пережила тяжелые роды. Она специально прилетела из США в родную Украину, чтобы ребенок родился именно здесь.

Сын Алины Гросу Фото: Instagram

Кто муж Алины Гросу?

Хотя певица и не раскрывает личность своего избранника, известно, что в 2024 году она вышла замуж за российского актёра Романа Полянского. В своё время они встречались, но расстались. В начале 2024 года Гросу объявила о свадьбе, но лицо возлюбленного так и не показала.

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Разоблачение произошло, когда посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретная опубликовала фотографии с Алиной и Романом после встречи в США и назвала россиянина "жизненным спутником певицы".

Алина Гросу с мужем Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алина Гросу отреагировала на критику колориста по поводу своих волос. И посоветовала артистке вернуться к тёмному оттенку.

Певица крестила маленького сына в Черновцах и оказалась в центре скандала.

Кроме того, звезда сцены отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг крестин её сына.