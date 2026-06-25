Аліна Гросу показала підрослого сина від російського актора (фото)

31-річна українська співачка та акторка Аліна Гросу показала сина Марка-Габріеля від російського актора Романа Полянського.

Свіжим сімейним фото артистка поділилася у своєму Instagram. На знімку можна помітити, як малюк підріс за понад два місяці.

Аліна Гросу показала сина

"Добрий ранок. Я світанок", — написала співачка.

Марк-Габріель зʼявився на світ у квітні цього року. Аліна зізнавалася, що пережила важкі пологи. Вона спеціально із США прилетіла в рідну Україну, аби дитина народилася саме тут.

Син Аліни Гросу Фото: Instagram

Хто чоловік Аліни Гросу?

Хоч і співачка не розкриває персону свого обранця, відомо, що вона одружилася з російським актором Романом Полянським у 2024 році. Свого часу вони зустрічалися, але розійшлися. На початку 2024 Гросу оголосила про одруження, але обличчя коханого так і не показала.

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Моментом викриття стало, коли пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з Аліною та Романом після зустрічі в США та назвала росіянина "супутником співачки по життю".

Аліна Гросу з чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Аліна Гросу відреагувала на критику колористки щодо її волосся. Та порадила артистці повернутися до темного відтінку.

Співачка похрестила маленького сина в Чернівцях та втрапила у скандал.

Крім того, зірка сцени відреагувала на скандал, який розгорівся навколо хрестин її сина.