Ирина Билык появилась в объятиях загадочного мужчины и взбудоражила сеть (видео)

Украинская певица Ирина Билык показала кадры со съемок своего нового клипа на песню "Mi Amor" на берегу моря.

В клипе появляется загадочный мужчина, с которым, согласно сценарию клипа, у Ирины сложные отношения. Артистка задумалась: возможны ли настоящие отношения без ссор?

"Любовь без ссор — это счастливые отношения или просто равнодушие?" — спросила Билык, показав романтическое видео на берегу моря.

Реакция сети на видео Билик

В комментариях люди оставляли комплименты певице и высказывали свои мнения на тему отношений без ссор:

"Не думаю, что отсутствие ссор автоматически означает счастливые отношения. Иногда дело в умении говорить и слышать друг друга, а иногда в том, что людям уже всё равно. Поэтому важно не то, ссорятся ли они, а то, как решают разногласия".

"Равнодушие. В настоящей любви ревнуют, вносят коррективы, подсказывают, и всё это из-за каких-то ссор, пусть даже мелких. Всё остальное — равнодушие и то, что есть кто-то на стороне".

"Наша украинская Мадонна".

"Мне кажется, это равнодушие. Ну, или очень близкий путь к нему. В реальной жизни не бывает так, чтобы двое взрослых людей с разными характерами, привычками и тараканами в голове жили вместе и вообще ни разу не поссорились. Мы все иногда устаем, злимся или просто бываем в плохом настроении".

"Какая вы красивая".

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Билык из-за границы неожиданно заговорила о любви к себе. Артистка сделала интересное признание.

Звезда сцены заинтриговала кадрами предложения. В комментариях даже предположили, что это может быть иностранец.

Кроме того, Ирина оказалась в неприятной ситуации во время поездки за границу в Норвегию.