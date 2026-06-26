Ірина Білик показалася в обіймах із загадковим чоловіком і розбурхала мережу (відео)

Українська співачка Ірина Білик показала кадри зі зйомок свого нового кліпу на пісню Mi Amor на березі моря.

У відео зʼявляється загадковий чоловік, з яким, за сценарієм кліпу, в Ірини непрості стосунки. Артистка поміркувала, чи можливі справжні стосунки без сварок.

"Кохання без сварок — це щасливі стосунки чи просто байдужість?" — запитала Білик, показавши романтичне відео на березі моря.

Реакція мережі на відео Білик

У коментарях люди писали компліменти співачці та висловили свої думки щодо теми стосунків без сварок:

"Не думаю, що відсутність сварок автоматично означає щасливі стосунки. Іноді це про вміння говорити та чути одне одного, а іноді про те, що людям вже байдуже. Тому важливо не те, чи сваряться, а як вирішують розбіжності".

"Байдужість. У справжньому коханні ревнують, вносять корективи, підсказують і все це через якісь сварки, хай і дрібні. Все інше — байдужість і про те, що є хтось на стороні".

"Наша українська Мадонна".

"Мені здається це байдужість. Ну, або дуже близький шлях до неї. У реальному житті не буває так, щоб двоє дорослих людей із різними характерами, звичками і тарганами в голові жили разом і взагалі ні разу не зачепилися. Ми всі іноді втомлюємося, бісимося чи просто маємо поганий настрій".

"Яка ви гарна".

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Білик з-за кордону несподівано заговорила про любов до себе. Артистка зробила цікаве зізнання.

Зірка сцени заінтригувала кадрами освідчення. У коментарях навіть припустили, що це може бути іноземець.

Крім того, Ірина потрапила в неприємну ситуацію під час закордонної поїздки в Норвегію.