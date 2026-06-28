Кто победил в 17-м сезоне "МастерШеф": состоялся финал кулинарного шоу (фото)

В воскресенье, 28 июня, на телеэкранах состоялся долгожданный суперфинал кулинарного проекта "МастерШеф", в ходе которого было названо имя лучшего кулинара-любителя. В финальном поединке за главный кубок и признание судей соревновались два сильнейших участника — Алина Кузьменко и Никита Сновида.

Последнее испытание 17-го сезона"МастерШеф" требовало от финалистов не просто приготовления вкусных блюд, а разработки полноценной гастрономической концепции для собственного будущего ресторана. Судьи оценивали философию меню, презентацию, баланс вкусов и умение мыслить как настоящий шеф-повар. Фокус рассказывает о финале 17-го сезона "МастерШеф".

Что готовили финалисты "МастерШеф 17"

Алина Кузьменко построила свой концепт вокруг идеи украинского гостеприимства и дома, где главным символом стал хлеб.

Закуска: фаршированная щука со свекольным желе.

фаршированная щука со свекольным желе. Основное блюдо: запеченное мясо в тесте с картофелем.

запеченное мясо в тесте с картофелем. Десерт: пирожные с заварным кремом и местными ягодами.

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Алина Кузьменко — финалистка 17-го сезона шоу "МастерШеф" Фото: СТБ

Никита Сновида представил глубокую философскую концепцию ресторана "Под кожей украинской земли", посвященную корням и силе родной земли.

Закуска: таратута с овечьим сыром и соусом из кваса ("Память о первой любви").

с овечьим сыром и соусом из кваса ("Память о первой любви"). Основное блюдо: каре ягненка с картофелем и грибной "землей" ("Память о предках").

ягненка с картофелем и грибной "землей" ("Память о предках"). Десерт: фисташковая лакитка из белого шоколада с терпким соусом из хурмы, цветками миндаля и розмарина.

Никита Сновида — финалист 17-го сезона шоу "МастерШеф" Фото: СТБ

Имя победителя "МастерШеф 17"

После тщательной дегустации и длительных обсуждений судьи объявили победителя сезона. Победителем 17-го сезона шоу "МастерШеф" стал Никита Сновида.

Никита Сновида выиграл 17-й сезон "МастерШеф" Фото: СТБ

Никите 21 год, он родом из Самары и работает в молодёжном центре. Парень с детства совмещал спорт и творчество, а сейчас воспринимает кулинарию как форму искусства, удачно сочетая в своих блюдах интуицию, точность и смелый креатив.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

После заявлений Мартыновской "МастерШеф" оказался втянут в новый скандал, связанный с приготовлением змей.

Украинцы сделали популярным парня из Ирака, когда жаловались СТБ на ведущую "МастерШеф".

Кроме того, один из участников "МастерШеф 17" заявил, что вынужден покинуть проект.