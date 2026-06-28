Кто победил в 17-м сезоне "МастерШеф": состоялся финал кулинарного шоу (фото)
В воскресенье, 28 июня, на телеэкранах состоялся долгожданный суперфинал кулинарного проекта "МастерШеф", в ходе которого было названо имя лучшего кулинара-любителя. В финальном поединке за главный кубок и признание судей соревновались два сильнейших участника — Алина Кузьменко и Никита Сновида.
Последнее испытание 17-го сезона"МастерШеф" требовало от финалистов не просто приготовления вкусных блюд, а разработки полноценной гастрономической концепции для собственного будущего ресторана. Судьи оценивали философию меню, презентацию, баланс вкусов и умение мыслить как настоящий шеф-повар. Фокус рассказывает о финале 17-го сезона "МастерШеф".
Что готовили финалисты "МастерШеф 17"
Алина Кузьменко построила свой концепт вокруг идеи украинского гостеприимства и дома, где главным символом стал хлеб.
- Закуска: фаршированная щука со свекольным желе.
- Основное блюдо: запеченное мясо в тесте с картофелем.
- Десерт: пирожные с заварным кремом и местными ягодами.
Никита Сновида представил глубокую философскую концепцию ресторана "Под кожей украинской земли", посвященную корням и силе родной земли.
- Закуска: таратута с овечьим сыром и соусом из кваса ("Память о первой любви").
- Основное блюдо: каре ягненка с картофелем и грибной "землей" ("Память о предках").
- Десерт: фисташковая лакитка из белого шоколада с терпким соусом из хурмы, цветками миндаля и розмарина.
Имя победителя "МастерШеф 17"
После тщательной дегустации и длительных обсуждений судьи объявили победителя сезона. Победителем 17-го сезона шоу "МастерШеф" стал Никита Сновида.
Никите 21 год, он родом из Самары и работает в молодёжном центре. Парень с детства совмещал спорт и творчество, а сейчас воспринимает кулинарию как форму искусства, удачно сочетая в своих блюдах интуицию, точность и смелый креатив.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- После заявлений Мартыновской "МастерШеф" оказался втянут в новый скандал, связанный с приготовлением змей.
- Украинцы сделали популярным парня из Ирака, когда жаловались СТБ на ведущую "МастерШеф".
Кроме того, один из участников "МастерШеф 17" заявил, что вынужден покинуть проект.