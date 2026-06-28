RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Хто виграв "МастерШеф" 17 сезон: відбувся фінал кулінарного шоу (фото)

хто переміг у фіналі мастершеф 17
Відбувся фінал "МастерШеф" 17 сезон | Фото: СТБ

У неділю, 28 червня, на телеекранах відбувся довгоочікуваний суперфінал кулінарного проєкту "МастерШеф", під час якого назвали ім'я найкращого кулінара-аматора. У фінальному двобої за головний кубок та визнання суддів змагалися двоє найсильніших учасників — Аліна Кузьменко та Микита Сновида.

Останнє випробування 17 сезону "МастерШеф" вимагало від фіналістів не просто смачних страв, а створення повноцінної гастрономічної концепції для власного майбутнього ресторану. Судді оцінювали філософію сету, презентацію, баланс смаків та вміння мислити як справжній шеф-кухар. Фокус розповідає про фінал "МастерШеф" 17 сезон.

Що готували фіналісти "МастерШеф 17"

Аліна Кузьменко побудувала свій концепт навколо ідеї української гостинності та дому, де головним символом став хліб.

  • Закуска: фарширована щука з буряковим желе.
  • Основна страва: запечене м’ясо в тісті з картоплею.
  • Десерт: тістечка із заварним кремом та локальними регіональними ягодами.
Відео дня
хто став переможцем МастерШеф 17
Аліна Кузьменко — фіналістка "МастерШеф" 17 сезон
Фото: СТБ

Микита Сновида презентував глибоку філософську концепцію ресторану "Під шкірою української землі", присвячену корінню та силі рідної землі.

  • Закуска: таратута з овечим сиром і соусом із квасу ("Пам’ять про перше кохання").
  • Основна страва: каре ягняти з картоплею та грибною "землею" ("Пам’ять про пращурів").
  • Десерт: фісташкова лакітка з білого шоколаду з терпким соусом із хурми та цвітом мигдалю й розмарину.
переможець МастерШеф 17 сезон
Микита Сновида — фіналіст "МастерШеф" 17 сезон
Фото: СТБ

Ім'я переможця "МастерШеф 17"

Після ретельної дегустації та тривалих дискусій судді оголосили тріумфатора сезону. Переможцем "МастерШеф" 17 сезон став Микита Сновида.

хто виграв МастерШеф
Микита Сновида виграв "МастерШеф" 17 сезон
Фото: СТБ

Микиті 21 рік, він родом із Самара та працює у молодіжному центрі. Хлопець із дитинства поєднував спорт і творчість, а зараз сприймає кулінарію як форму мистецтва, вдало міксуючи у своїх стравах інтуїцію, точність та сміливий креатив.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, один із учасників "МастерШеф 17" заявив, що вимушено покидає проєкт.