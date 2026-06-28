Хто виграв "МастерШеф" 17 сезон: відбувся фінал кулінарного шоу (фото)

У неділю, 28 червня, на телеекранах відбувся довгоочікуваний суперфінал кулінарного проєкту "МастерШеф", під час якого назвали ім'я найкращого кулінара-аматора. У фінальному двобої за головний кубок та визнання суддів змагалися двоє найсильніших учасників — Аліна Кузьменко та Микита Сновида.

Останнє випробування 17 сезону "МастерШеф" вимагало від фіналістів не просто смачних страв, а створення повноцінної гастрономічної концепції для власного майбутнього ресторану. Судді оцінювали філософію сету, презентацію, баланс смаків та вміння мислити як справжній шеф-кухар. Фокус розповідає про фінал "МастерШеф" 17 сезон.

Що готували фіналісти "МастерШеф 17"

Аліна Кузьменко побудувала свій концепт навколо ідеї української гостинності та дому, де головним символом став хліб.

Закуска: фарширована щука з буряковим желе.

фарширована щука з буряковим желе. Основна страва: запечене м’ясо в тісті з картоплею.

запечене м’ясо в тісті з картоплею. Десерт: тістечка із заварним кремом та локальними регіональними ягодами.

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Аліна Кузьменко — фіналістка "МастерШеф" 17 сезон Фото: СТБ

Микита Сновида презентував глибоку філософську концепцію ресторану "Під шкірою української землі", присвячену корінню та силі рідної землі.

Закуска: таратута з овечим сиром і соусом із квасу ("Пам’ять про перше кохання").

таратута з овечим сиром і соусом із квасу ("Пам’ять про перше кохання"). Основна страва: каре ягняти з картоплею та грибною "землею" ("Пам’ять про пращурів").

каре ягняти з картоплею та грибною "землею" ("Пам’ять про пращурів"). Десерт: фісташкова лакітка з білого шоколаду з терпким соусом із хурми та цвітом мигдалю й розмарину.

Микита Сновида — фіналіст "МастерШеф" 17 сезон Фото: СТБ

Ім'я переможця "МастерШеф 17"

Після ретельної дегустації та тривалих дискусій судді оголосили тріумфатора сезону. Переможцем "МастерШеф" 17 сезон став Микита Сновида.

Микита Сновида виграв "МастерШеф" 17 сезон Фото: СТБ

Микиті 21 рік, він родом із Самара та працює у молодіжному центрі. Хлопець із дитинства поєднував спорт і творчість, а зараз сприймає кулінарію як форму мистецтва, вдало міксуючи у своїх стравах інтуїцію, точність та сміливий креатив.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Українці зробили популярним хлопця з Іраку, коли скаржились СТБ на ведучу "МастерШеф".

Крім того, один із учасників "МастерШеф 17" заявив, що вимушено покидає проєкт.