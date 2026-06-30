В полях на границе с Румынией заметили украинскую звезду Евровидения (фото, видео)

Украинский блогер Дмитрий Митько, пересекая границу Украины с Румынией, стал свидетелем странной картины. Сотни людей вышли из автомобилей и автобусов и устроили в полях импровизированные пикники.

Социальные сети наполнились фотографиями и видео, которые украинцы снимают на границах с Европейским Союзом. Если пробки в сторону Польши давно стали привычным явлением, то огромные очереди в сторону Румынии — это нечто новое. Блогер Митько Дмитрий вышел на связь в Instagram (@dmitromitko_di), чтобы рассказать о своем опыте. Больше об этом — в публикации Фокуса.

"Полный трэш"

Ситуация на границе осложняется сложными погодными условиями: люди вынуждены ждать под палящим солнцем в условиях аномальной летней жары. Некоторые поздно вечером даже устроили пикник, чтобы перекусить и отдохнуть на траве.

"Да, ребята, я видел в TikTok, что на этой границе творится полный пипец, но я думал, что нам повезет. Нам не повезло. То, что сейчас выкладывают в видео, — все правда. Люди спят, лежат, едят", – рассказывает он, демонстрируя красивый закат.

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Мужчина называет сложившуюся ситуацию "полным трешем".

"Сегодня, пожалуй, придется ночевать на улице", — добавил он, указав на толпы людей, которые расположились на поле и ждут своей очереди, чтобы пересечь границу.

Звезда Евровидения тоже стоит в очереди

В комментариях к посту блогера "заглянула" известная певица, представительница Украины на Евровидении-2021 Екатерина Павленко, которая в настоящее время развивает сольную карьеру под псевдонимом Monokate.

Екатерина Павленко также "застряла" на границе Фото: Instagram

"Вижу нас на заднем плане", — написала она, отметив, что пришлось ждать 12 часов. На вопрос, куда люди так массово едут, артистка ответила: "Не могу говорить за всех, но мы везли автобус с детьми с конкурса в Болгарии".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка рассказала о жизни в Германии и поделилась своими наблюдениями после переезда. Женщина призналась, что ей до сих пор сложно адаптироваться к некоторым особенностям местной системы и быта, однако о решении покинуть Украину не жалеет.

Мужчина из Канады впервые побывал в доме украинца за границей и был искренне впечатлен увиденным. Его удивило, насколько уютно и комфортно эмигранту удалось обустроить свой дом вдали от родины.

А вот старшая дочь Тони Матвиенко и внучка легендарной Нины Матвиенко — Ульяна — уже более шести месяцев проживает в Германии. Девушка уехала за границу и получила статус беженки.