У полях на кордоні з Румунією помітили українську зірку Євробачення (фото, відео)

Український блогер Дмитро Митько, перетинаючи кордон України з Румунією, став свідком дивної картини. Сотні людей повиходили з автівок та автобусів та влаштували у полях імпровізовані пікніки.

Соціальні мережі заполонили фото та відео, яке українці роблять на кордонах з Європейським Союзом. Якщо затори в бік Польщі давно стали класикою, то велетенські черги до Румунії – це щось нове. Блогер Митько Дмитро вийшов на зв'язок в Instagram (@dmitromitko_di), щоб розповісти про свій досвід. Більше про це – в публікації Фокусу.

"Повний треш"

Ситуація на кордоні ускладнюється складними погодними умовами: люди змушені чекати на відкритому сонці в умовах літньої аномальної спеки. Дехто пізно ввечері навіть влаштував пікнік, щоб перекусити та відпочити на траві.

"Так, люди, я бачив у TikTok, що повний піпець робиться на цьому кордоні, але я думав, що нам повезе. Нам не повезло. Те, що оце скидають відео, то все правда. Люди сплять, лежать, їдять", – розповідає він, демонструючи красивий захід Сонця.

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Чоловік називає ситуацію, що склалась, "повним трешом".

"Лягаємо спати сьогодні, мабуть, що на вулиці", – додав він, показавши натовпи людей, які розклалися на полі й чекають своєї черги, щоб перетнути кордон.

Зірка Євробачення теж в черзі

У коментарях до блогера "прийшла" відома співачка, представниця України на Євробаченні-2021 Катерина Павленко, яка наразі розвиває сольну кар’єру як Monokate.

Катерина Павленко також "застрягла" на кордоні Фото: Instagram

"Бачу нас на задньому плані", – написала вона, зазначивши, що чекати довелося 12 годин. На запитання, куди люди так масово їдуть, артистка відповіла: "Про всіх не скажу, але ми везли автобус дітей з конкурсу в Болгарії".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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