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Украинка купила 120-летний дом в деревне и поставила на крыше солнечные панели (фото)

Дом в деревне после ремонта
Украинка показала свой дом в деревне | Фото: TikTok

Супруги показали, как превратили дом, построенный ещё до 1900 года, в уютное современное жилище, сохранив его аутентичный облик.

Владельцы провели масштабную реконструкцию: обновили стены, заменили коммуникации, обустроили кухню и ванную комнату. При этом они сохранили самое ценное — старинную печь, деревянные балки и другие исторические элементы, которые создают особую атмосферу. Что в итоге получилось — узнайте в специальном материале Фокуса.

Судя по опубликованному видео, у входа в дом хозяева обустроили большую уютную террасу, на которой стоят садовые кресла и деревянный шезлонг.

Дом 1900-х годов

"Что мы сделали? Во-первых, покрасили стены и пол. Провели новую разводку — воду и свет. Всё остальное осталось в том же виде, как и было", — рассказывает женщина.

Відео дня
дом в деревне с панелями
У входа в дом хозяева обустроили большую уютную террасу
Фото: TikTok

Им пришлось покупать новую мебель, кухню, а также заменить старые окна, чтобы легче было отапливать квартиру.

дом в деревне, ремонт
Владельцы провели масштабную реконструкцию
Фото: TikTok

Хозяева постарались сохранить аутентичные элементы, в частности старый сундук для одежды.

дом в деревне с косметическим ремонтом
Хозяева постарались сохранить аутентичные элементы
Фото: TikTok

Другие мнения

Пользователи сети начали активно обсуждать то, что увидели.

ванная комната в деревенском доме
Ванная комната в доме довольно просторная
Фото: TikTok

"Очень круто получилось! Уютно. Вы молодцы", – пишет один зритель. Другой добавил: "Кайф, вы молодцы". Следующий добавил: "Получилось очень современно, красиво и минималистично. Печь можно обложить термостойкой плиткой, и будет тоже красиво".

Комментарии
Пользователи сети начали активно обсуждать то, что увидели
Фото: TikTok
Комментарии
Пользователи сети начали активно обсуждать то, что увидели
Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал:

Мы также рассказывали историю украинки, которая до начала полномасштабной войны жила в центре Харькова, а после переезда в деревню не только адаптировалась, но и открыла собственное дело.