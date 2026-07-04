Украинка купила 120-летний дом в деревне и поставила на крыше солнечные панели (фото)

Супруги показали, как превратили дом, построенный ещё до 1900 года, в уютное современное жилище, сохранив его аутентичный облик.

Владельцы провели масштабную реконструкцию: обновили стены, заменили коммуникации, обустроили кухню и ванную комнату. При этом они сохранили самое ценное — старинную печь, деревянные балки и другие исторические элементы, которые создают особую атмосферу. Что в итоге получилось — узнайте в специальном материале Фокуса.

Судя по опубликованному видео, у входа в дом хозяева обустроили большую уютную террасу, на которой стоят садовые кресла и деревянный шезлонг.

Дом 1900-х годов

"Что мы сделали? Во-первых, покрасили стены и пол. Провели новую разводку — воду и свет. Всё остальное осталось в том же виде, как и было", — рассказывает женщина.

Відео дня

У входа в дом хозяева обустроили большую уютную террасу Фото: TikTok

Им пришлось покупать новую мебель, кухню, а также заменить старые окна, чтобы легче было отапливать квартиру.

Владельцы провели масштабную реконструкцию Фото: TikTok

Хозяева постарались сохранить аутентичные элементы, в частности старый сундук для одежды.

Хозяева постарались сохранить аутентичные элементы Фото: TikTok

Другие мнения

Пользователи сети начали активно обсуждать то, что увидели.

Ванная комната в доме довольно просторная Фото: TikTok

"Очень круто получилось! Уютно. Вы молодцы", – пишет один зритель. Другой добавил: "Кайф, вы молодцы". Следующий добавил: "Получилось очень современно, красиво и минималистично. Печь можно обложить термостойкой плиткой, и будет тоже красиво".

Пользователи сети начали активно обсуждать то, что увидели Фото: TikTok Пользователи сети начали активно обсуждать то, что увидели Фото: TikTok

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