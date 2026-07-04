Українка купила 120-річну хату в селі й поставила на даху сонячні панелі (фото)

Подружжя показало, як перетворило будинок, зведений ще до 1900 року, на затишну сучасну оселю, зберігши його автентичний характер.

Власники провели масштабну реконструкцію: освіжили стіни, замінили комунікації, облаштували кухню та ванну кімнату. Водночас вони залишили найцінніше – старовинну піч, дерев'яні балки та інші історичні елементи, які створюють особливу атмосферу. Що зрештою вийшло, – дізнавайтесь у спеціальному матеріалі Фокусу.

Судячи з опублікованого відео, при вході до будинку господарі облаштувала велику затишну терасу, де стоять садові крісла та дерев’яний шезлонг.

Будинок 1900-х років

"Що ми зробили? По-перше, пофарбували стіни та підлогу. Кинули нову розводку, воду та світло. Все решта – втому вигляді, як і було", – розповідає жінка.

Відео дня

При вході до будинку господарі облаштувала велику затишну терасу Фото: TikTok

Їм довелось купувати нові меблі, кухню, а також замінити старі вікна, щоб було легше обігрівати помешкання.

Власники провели масштабну реконструкцію Фото: TikTok

Господарі намагалися зберегти автентичні елементи, зокрема стару скриню для одягу.

Господарі намагалися зберегти автентичні елементи Фото: TikTok

Інші голоси

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.

Ванна кімната в будинку доволі простора Фото: TikTok

"Дуже круто вийшло! Затишно. Ви молодці", – пише один глядач. Інший додав: "Кайф, ви молодці". Наступний додав: "Вийшло дуже сучасно, гарно і мінімалістично. Пічку можна обкласти термостійкою плиткою і буде також гарно".

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене Фото: TikTok Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

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Ми переказували також історію українки, яка до повномасштабної війни жила в центрі Харкова, а після переїзду в село не лише адаптувалася, а й відкрила власний бізнес.