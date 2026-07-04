Українка купила 120-річну хату в селі й поставила на даху сонячні панелі (фото)
Подружжя показало, як перетворило будинок, зведений ще до 1900 року, на затишну сучасну оселю, зберігши його автентичний характер.
Власники провели масштабну реконструкцію: освіжили стіни, замінили комунікації, облаштували кухню та ванну кімнату. Водночас вони залишили найцінніше – старовинну піч, дерев'яні балки та інші історичні елементи, які створюють особливу атмосферу. Що зрештою вийшло, – дізнавайтесь у спеціальному матеріалі Фокусу.
Судячи з опублікованого відео, при вході до будинку господарі облаштувала велику затишну терасу, де стоять садові крісла та дерев’яний шезлонг.
Будинок 1900-х років
"Що ми зробили? По-перше, пофарбували стіни та підлогу. Кинули нову розводку, воду та світло. Все решта – втому вигляді, як і було", – розповідає жінка.
Їм довелось купувати нові меблі, кухню, а також замінити старі вікна, щоб було легше обігрівати помешкання.
Господарі намагалися зберегти автентичні елементи, зокрема стару скриню для одягу.
Інші голоси
Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.
"Дуже круто вийшло! Затишно. Ви молодці", – пише один глядач. Інший додав: "Кайф, ви молодці". Наступний додав: "Вийшло дуже сучасно, гарно і мінімалістично. Пічку можна обкласти термостійкою плиткою і буде також гарно".
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Як переселенці придбали будинок у Франції всього за 10 тисяч євро неподалік океану.
- Чому українець після переїзду вирішив купити будинок в Одеській області та як облаштовує нове життя.
Ми переказували також історію українки, яка до повномасштабної війни жила в центрі Харкова, а після переїзду в село не лише адаптувалася, а й відкрила власний бізнес.