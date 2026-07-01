Погиб военный музыкант Игорь Ходжаниязов: у него было трое маленьких детей (фото)

В боях за Украину погиб матрос, программист и талантливый винницкий музыкант Игорь Ходжаниязов. Жизнь защитника оборвалась 28 июня в результате прямого попадания вражеской управляемой авиационной бомбы (УАБ).

О трагедии сообщила жена погибшего воина Елена Шикура. Символично и больно, что военный погиб в День Конституции Украины — как раз накануне первого дня рождения своего младшего сына. У защитника осталось трое малолетних детей.

"Я была счастлива с тобой каждый день на протяжении почти 13 лет нашей совместной жизни… Ты мог бы сделать ещё много действительно полезного и выдающегося в различных сферах, которыми ты увлекался и в которых блестяще разбирался. Я буду воспитывать детей счастливыми и достойными людьми, каким был ты", — написала в соцсетях Елена Шикура.

Что известно об Игоре Ходжаниязове

В гражданской жизни Игорь был невероятно разносторонней и эрудированной личностью:

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Работал программистом и переводчиком.

Углублённо изучал историю традиционной музыки (в частности, обладал уникальными знаниями о гуцульской музыке и горловом пении).

Стал соучредителем литературного объединения "Новый шинок".

Играл в музыкальной группе "Mashala Doza", увлекался балканскими и греческими мелодиями, мастерски владея инструментом бузуки.

Коллеги и знакомые вспоминают Игоря как необыкновенно светлого человека. Исследовательница Алла Пустовит назвала его гибель невосполнимой утратой для всего сообщества музыкальных фольклористов, подчеркнув, что Игорь обладал редким даром проникать в суть вещей.

По информации родственников, защитника похоронят на Аллее защитников Украины в селе Зарванцы, расположенном в пригороде Винницы.

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