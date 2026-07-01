Загинув музикант-військовий Ігор Ходжаніязов: у нього було троє маленьких дітей (фото)

У боях за Україну загинув матрос, програміст та талановитий вінницький музикант Ігор Ходжаніязов. Життя захисника обірвалося 28 червня внаслідок прямого влучання ворожої керованої авіаційної бомби (КАБ).

Про трагедію повідомила дружина полеглого воїна Олена Шикура. Символічно та болісно, що військовий загинув на День Конституції України — якраз напередодні першого дня народження свого наймолодшого сина. У захисника залишилося троє малолітніх дітей.

"Я була щаслива з тобою кожного дня всіх майже 13 років нашого спільного життя… Ти міг би зробити ще багато справді корисного і видатного в різних сферах, якими ти горів і де блискуче розбирався. Виховуватиму дітей щасливими й достойними людьми, яким ти був", — написала у соцмережах Олена Шикура.

Що відомо про Ігоря Ходжаніязова

У цивільному житті Ігор був неймовірно різнобічною та ерудованою особистістю:

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Працював програмістом і перекладачем.

Глибоко досліджував історію традиційної музики (зокрема, мав унікальні знання про гуцульську музику та горловий спів).

Став співзасновником літературного об’єднання "Новий шинок".

Грав у музичному гурті "Mashala Doza", захоплювався балканськими та грецькими мелодіями, майстерно володіючи інструментом бузукі.

Колеги та знайомі згадують Ігоря як надзвичайно світлу людину. Дослідниця Алла Пустовіт назвала його загибель невимовною втратою для всієї спільноти музичної фольклористики, підкресливши, що Ігор мав рідкісний дар занурюватися в суть речей.

За інформацією родини, захисника поховають на Алеї захисників України у селі Зарванці, що в передмісті Вінниці.

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