Дженнифер Энистон показала своего бойфренда-гипнотизера (фото)

57-летняя американская актриса Дженнифер Энистон предоставила поклонникам редкую возможность заглянуть за кулисы своей личной жизни, поделившись трогательными фотографиями с выходных, проведённых с бойфрендом Джимом Кертисом, близкими друзьями и своими любимыми собаками.

Звезда сериала "Друзья" опубликовала карусель в Instagram, наполненную снимками важных моментов.

Энистон показала своего парня

Среди снимков была фотография Джима, сидящего босиком в домашнем спортзале и делающего паузу во время тренировки, пока одна из собак Дженнифер с восхищением смотрит на него.

На другом снимке актриса сидела в машине, делая селфи, а Джим стоял позади неё.

Джим Кертис Фото: Instagram

Дженнифер Энистон с бойфрендом Фото: Instagram

Роман Дженнифер и Джима Кертиса

Пара начала встречаться летом 2025 года после того, как их познакомили общие друзья. То, что, как сообщается, началось как дружба, вскоре переросло в отношения, построенные на их общей страсти к здоровью, осознанности и личностному росту. С тех пор пару видели вместе на праздниках, ужинах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также они вместе отмечали важные события. Дженнифер стала всё чаще делиться моментами с Джимом в соцсетях, хотя в основном она скрывала их отношения от прессы.

Відео дня

Поклонники одобрительно отнеслись к роману, многие отметили, что актриса выглядит счастливее и расслабленнее, чем когда-либо.

Джим Кертис работает гипнотерапевтом, коучем и автором. В частности, СМИ обсуждают его необычную профессию. На своём сайте он отмечает, что помогает людям избавиться от боли и обрести "более полную версию себя", опираясь на собственный опыт преодоления травм.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дженнифер Энистон рассказала о своём бывшем Брэде Питте.

Актриса официально подтвердила, что встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом.

Кроме того, бывшая супруга Джастина Теру снова вышла замуж через восемь лет после их развода.