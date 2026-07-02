Дженніфер Еністон показала свого бойфренда-гіпнотизера (фото)

57-річна американська акторка Дженніфер Еністон дала шанувальникам рідкісну можливість зазирнути за лаштунки свого особистого життя, поділившись зворушливими фото з вихідних з хлопцем Джимом Кертісом, близькими друзями та своїми улюбленими собаками.

Зірка серіалу "Друзі" опублікувала карусель в Instagram, наповнену знімками важливих моментів.

Еністон показала свого бойфренда

Серед кадрів була фотографія Джима, який сидить босоніж у домашньому спортзалі, зупиняючись під час тренування, поки один із собак Дженніфер зз захопленням дивиться на нього.

На іншому акторка сиділа в машині, роблячи селфі, а Джим стояв за нею.

Джим Кертіс Фото: Instagram

Дженніфер Еністон з бойфрендом Фото: Instagram

Роман Дженніфер з Джимом Кертісом

Пара почала зустрічатися влітку 2025 року після того, як їх познайомили спільні друзі. Те, що, як повідомляється, почалося як дружба, невдовзі переросло у стосунки, побудовані навколо їхньої спільної пристрасті до здоров'я, усвідомленості та особистісного зростання. Відтоді пару бачили разом на святах, вечерях у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, а також вони разом святкували важливі події. Дженніфер почала все більше ділитися моментами з Джимом у соцмережах, хоча вона здебільшого приховувала їхні стосунки від новин.

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Шанувальники схвально поставилися до роману, багато хто зазначив, що акторка виглядає щасливішою та розслабленішою, ніж будь-коли.

Джим Кертіс працює гіпнотерапевтом, коучем та автором. Зокрема, ЗМІ обговорюють його незвичну професію. На своєму сайті він зазначає, що допомагає людям звільнитися від болю та віднайти "повнішу версію себе", спираючись на власний досвід подолання травм.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дженніфер Еністон розповіла про свого колишнього Бреда Пітта.

Акторка офіційно підтвердила, що зустрічається з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом.

Крім того, колишній зірки Джастін Теру знову одружився через вісім років після їхнього розлучення.