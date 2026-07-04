Меняют жизнь: 7 лучших американских фильмов, снятых по мотивам реальных событий

Американское кино с самого начала своего существования стало сердцем всей индустрии. Заокеанские истории вдохновляют людей во всем мире и дарят воспоминания, которые зрители запоминают на всю жизнь.

Сегодня, 4 июля, США отмечают 250-летие независимости. По этому случаю кинокритик Андрей Пушкаш подготовил для Фокуса список лучших американских фильмов, основанных на реальных событиях. Они показывают Америку с разных сторон и имеют высокие рейтинги.

Итак, вас ждут самые громкие политические скандалы, масштабные бизнес-истории и судьбы выдающихся людей, изменивших мир.

"Арго" (2012)

реж. Бен Аффлек

Сюжет фильма основан на реальной секретной операции ЦРУ "Canadian Caper", целью которой было спасение шестерых американских дипломатов, укрывавшихся в резиденции канадского посла в Тегеране.

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В этом фильме умело сочетаются шпионский триллер и политическая драма. Главную роль исполнил Бен Аффлек. Кстати, он же и режиссёр фильма. Эта картина стала коммерчески успешной, получила 7 номинаций на премию "Оскар" и завоевала главную награду — "Лучший фильм года"!

"Линкольн" (2012)

реж. Стивен Спилберг

Биографическая драма о президенте США — Аврааме Линкольне. Фильм посвящён последним месяцам его жизни, политической борьбе и принятию тринадцатой поправки к Конституции, отменившей рабство.

Для американцев тема рабства является чрезвычайно важной и в то же время очень деликатной, поэтому за экранизацию взялся один из самых известных режиссёров — Стивен Спилберг.

Фильм получил очень высокие оценки как от критиков, так и от зрителей, о чём свидетельствуют целых 12 номинаций на "Оскар".

"Тринадцать дней" (2000)

реж. Роджер Рональдсон

Фильм рассказывает о 13 днях октября 1962 года, когда мир оказался в шаге от ядерной войны. В центре сюжета — президент Джон Ф. Кеннеди, его советники и комитет национальной безопасности, которые обнаружили советские ядерные ракеты на Кубе.

Фильм показывает сложный процесс переговоров и военное давление, уделяя особое внимание тому, насколько близко мы были к катастрофе. Сюжет основан на реальных событиях так называемого "Карибского кризиса". Историки высоко оценили фильм, а критики отметили напряжённость сюжета.

Фильм получил высокий рейтинг на iMDB, хотя и остаётся малоизвестной, но при этом весьма значимой работой.

"Пираты Кремниевой долины" (1999)

реж. Мартин Берк

Биографическая телевизионная драма 1999 года рассказывает о становлении индустрии персональных компьютеров на фоне соперничества Стива Джобса и Билла Гейтса.

Сейчас об этом фильме мало кто знает, хотя он до сих пор остаётся одной из самых известных экранизаций истории "Кремниевой долины" и становления одних из самых влиятельных корпораций в мире.

Основные события фильма охватывают период становления компаний Apple и Microsoft, их конкуренцию и доминирование на рынке.

Критики отметили достоверную атмосферу эпохи зарождения компьютерной индустрии. Хотя фильм является телевизионным, он получил много положительных отзывов и завоевал 2 награды, в том числе 5 номинаций на премию "Эмми".

"Секретное досье" (2017)

реж. Стивен Спилберг

Политический триллер, основанный на реальных событиях, о издательнице газеты "The Washington Post", которая в 1971 году случайно получила секретные материалы из Пентагона, касающиеся войны во Вьетнаме.

Вместе с главным редактором герои решают, публиковать ли правительственные документы. Фильм показывает, как свобода прессы и журналистика в целом подвергались политическому давлению, а также с какими последствиями столкнулась редакция, когда правительство узнало об их намерениях.

В политическом триллере режиссёр Стивен Спилберг собрал великолепный актёрский состав, в частности: Мерил Стрип, Боба Оденкирка, Сару Полсон и Тома Хэнкса. Фильм имел успех и получил ряд номинаций на "Оскар", в частности, была отмечена актуальная тема журналистики.

"Октябрьское небо" (1999)

реж. Джо Джонтсон

Фильм основан на реальных событиях и мемуарах "Rocket Boys". Если коротко, это фильм о больших амбициях обычного юноши из шахтерского городка, который черпает вдохновение в "космической гонке" и стремится стать инженером, преодолевая многочисленные препятствия.

Фильм показывает, как вера в собственные силы, образование и настойчивость приближают нас к нашим целям. "Октябрьское небо" имеет высокие рейтинги, его отметили за очень теплую атмосферу и хорошую игру Джейка Джилленгола.

"Граница риска" (2011)

реж. Дж. С. Чендор

События этого драматического триллера разворачиваются в течение одной напряжённой ночи в инвестиционном банке и показывают момент приближения финансового кризиса.

Главный герой — молодой аналитик. Проведя расчёты, он понимает, что компании грозит крах. Руководство вынуждено за одну ночь принять решение: продавать ли свои активы, рискуя потерять клиентов, или надеяться на ошибку в расчётах.

Среди множества фильмов о бирже "Предел риска" в большей степени сосредоточен на моральных дилеммах, в частности на том, как решения нескольких руководителей могут повлиять на мировую финансовую систему.

Этот фильм считается одной из лучших экранизаций финансового кризиса 2008 года, в которой умело объясняются сложные финансовые процессы. Несмотря на высокие рейтинги, фильм также был номинирован на "Оскар" за лучший сценарий.

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В начале июля в кинотеатрах ещё будут "греметь" июньские премьеры, в частности "Миньоны и Монстры" и "История игрушек 5". Впрочем, мы ждём и новинок.