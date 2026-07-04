Змінюють життя: 7 найкращих американських фільмів, знятих на основі реальних подій

Американське кіно із самого початку свого існування стало серцем всієї індустрії. Заокеанські історії надихають людей у всьому світу та дарують спогади, які глядачі запам’ятовують на все життя.

Сьогодні, 4 липня, США відзначають 250-річчя незалежності. З цієї нагоди кінооглядач Андрій Пушкаш підготував для Фокусу список найкращих американських фільмів, заснованих на реальних подіях. Вони показують Америку із різних боків й мають високі рейтинги.

Отже, на вас чекають найгучніші політичні скандали, великі бізнес-історії та долі визначних людей, які змінили світ.

"Арго" (2012)

реж. Бен Аффлек

Історію фільму засновано на реальній секретній операції ЦРУ "Canadian Caper", які мали врятувати шістьох американських дипломатів, що переховувалися в будинку канадського посла у Тегерані.

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Спеціаліст ЦРУ для вивезення придумав просто геніальний і водночас божевільний план. Він створює фіктивний голлівудський науково-фантастичний фільм, а дипломатів видає за членів знімальної групи.

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Там вміло поєднано шпигунський трилер разом з політичною драмою. Головну роль виконав Бен Аффлек. До речі, він і режисер фільму. Ця стрічка стала комерційно успішною та здобула 7 номінацій на премію "Оскар" та отримала головну нагороду – "Найкращий фільм року"!

"Лінкольн" (2012)

реж. Стівен Спілберг

Біографічна драма про президента США – Авраама Лінкольна. Фільм зосереджений на його останніх місяцях життя, політичній боротьбі та ухвалення тринадцятої поправки до Конституції, яка скасувала рабство.

Для американців тема рабства є надзвичайно важливою і водночас дуже делікатною, тому за екранізацію взявся один із найвідоміших режисерів – Стівен Спілберг.

Фільм дуже добре оцінений як критиками, так і глядачами, про що свідчить аж 12 номінацій на "Оскар".

"Тринадцять днів" (2000)

реж. Роджер Рональдсон

Фільм показує 13 днів жовтня 1962 року, коли світ був за крок до ядерної війни. У центрі сюжету президент Джон Ф. Кеннеді, його радники та комітет національної безпеки, які виявили радянські ядерні ракети на Кубі.

Картина показує складний процес перемовин та військовий тиск з акцентом на те, як близько ми були до катастрофи. Сюжет засновано на реальних подіях так званої "Карибської кризи". Історики добре оцінили фільм, а критики відзначили напруженість сюжету.

Стрічка отримала високий рейтинг на iMDB, хоча залишається маловідомою роботою, хоч і такою важливою.

"Пірати Кремнієвої долини" (1999)

реж. Мартін Берк

Біографічна телевізійна драма 1999 року розповідає про становлення індустрії персональних комп’ютерів на фоні суперництва Стіва Джобса та Білла Гейтса.

Зараз про фільм мало хто знає, хоч він досі залишається одним з найвідоміших екранізацій історії "Кремнієвої долини" та становлення одних з найбільш потужних корпорацій в світі.

Основні події у фільмі охоплені періодом виникнення компанії Apple і Microsoft, їхню конкуренцію та домінування на ринку.

Критики відзначили достовірну атмосферу епохи ранньої комп’ютерної індустрії. Хоч фільм є телевізійним, він отримав багато схвальних відгуків та здобув 2 нагороди, зокрема 5 номінацій на премію "Еммі".

"Секретне досьє" (2017)

реж. Стівен Спілберг

Політичний трилер на основі реальних подій про видавчиню газети The Washington Post, яка у 1971 році випадково отримала секретні матеріали з Пентагону щодо війни у В‘єтнамі.

Разом з головним редактором герої вирішують, чи оприлюднювати урядові документи. Фільм показує, як свобода преси та журналістика в цілому піддавалась політичному тиску, а також, з якими наслідками зіткнулась редакція, коли уряд дізнався про їхні наміри.

У політичному трилері режисер Стівен Спілберг зібрав чудовий акторський склад, зокрема: Меріл Стріп, Боба Оденкірка, Сару Полсон та Тома Генкса. Фільм вийшов успішним та отримав низку номінацій на "Оскар", зокрема відзначили актуальну тему журналістики.

"Жовтневе небо" (1999)

реж. Джо Джонтсон

Фільм засновано на реальних подіях та мемуарах "Rocket Boys". Якщо коротко, це фільм про великі амбіції звичайного юнака з шахтарського містечка, який знаходить натхнення в "Космічній гонці" та прагне стати інженером, проходячи через численні перешкоди.

Стрічка показує, як віра у власні сили, освіта та наполегливість наближають нас до своїх цілей. "Жовтневе небо" має високі рейтинги, його відзначили за дуже теплу атмосферу та хорошу акторську роботу Джейка Джилленгола.

"Межа ризику" (2011)

реж. Дж. С. Чендор

Події в драматичному трилері розгортаються протягом однієї напруженої ночі в інвестиційному банку та показують момент наближення фінансової кризи.

Головний герой – молодий аналітик. Після розрахунків він розуміє, що компанія стоїть на мені краху. Керівництво змушене за одну ніч прийняти рішення, чи продавати свої активи, ризикуючи клієнтами, чи сподіватися на помилку в розрахунках.

Серед багатьох фільмів про біржу "Межа ризику" більше зосереджена на моральних дилемах, зокрема, як рішення кількох керівників можуть вплинути на світову фінансову систему.

Цю картину вважають однією з найкращих екранізацій фінансової кризи 2008 року, де вміло пояснюють складні фінансові процеси. Попри високі рейтинги, фільм також здобув номінацію на "Оскар" за найкращий сценарій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

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Мінісеріали стали справжнім хітом за останні роки. Стрімінговий сервіс Netflix зловив "хвилю", ставши одним з головних виробників такого формату.

На початку липня у кіно ще "гримітимуть" релізи червня, зокрема "Посіпаки і Монстряки" та "Історія іграшок 5". Утім, чекаємо й на новинки.