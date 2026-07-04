38-летний блогер, завязавший роман с 18-летней девушкой, "подколол" хейтеров
Украинский блогер и популяризатор науки Глеб Репич, которого на днях обвинили в отношениях с 18-летней девушкой, с иронией ответил критикам.
Мужчина репостнул в Instagram видео о паре, в которой женщина на 28 лет старше своего мужа. Он обратил внимание на положительные комментарии под роликом.
Глеб Репич ответил хейтерам
"19 и 47, или это другое?" — иронично написал блогер.
Между тем в Threads тоже начали активно обсуждать эту историю.
"Комментарии женщин: двойные стандарты или что-то другое?" — написал пользователь сети под ником slavikchykota.
Ему ответили:
- "Это ещё больший пи**ец, чем история того химика".
- "Наверное, это прозвучит так, будто я защищаю мужчин, но если бы на месте женщины был мужчина, его бы уже отменили и написали, что он пдф, а так большинство пишет, какая молодец женщина".
- "Я всё ещё надеюсь, что это какой-то розыгрыш".
- "Да нет никаких двойных стандартов, это одинаково отвратительно. И парня жалко".
Ранее Глеб Репич и его 18-летняя девушка Дарья оказались в центре пристального внимания общественности и критиков из-за значительной разницы в возрасте. Дело в том, что, судя по всему, эти отношения начались, когда девушка ещё была несовершеннолетней. К тому же в профиле Дарьи указано, что Глеб преподавал ей химию, хотя сам Глеб отрицал, что когда-либо имел отношения со своими ученицами.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Глеб и Дарья решили ответить на вопросы людей на фоне повышенного интереса к их личностям.
- Пост блогера вызвал волну хейта со стороны подписчиков, которые жестко раскритиковали пару из-за значительной разницы в возрасте и обвинили мужчину в неподобающем поведении. Между тем певица Христина Соловий их поддержала.
Кроме того, эпатажная пара с разницей в возрасте в 21 год взорвала интернет после появления в рубрике Николаса Кармы "Сколько стоит ваш наряд".