38-річний блогер, який закрутив роман з 18-річною, "підколов" хейтерів

Український блогер та популяризатор науки Гліб Репіч, якого на днях звинувачували у стосунках з 18-річною дівчиною, з іронією відповів критикам.

Чоловік зробив в Instagram репост відео про пару, де жінка на 28 років старша за свого чоловіка. Він звернув увагу на позитивні коментарі під роликом.

Гліб Репіч відповів хейтерам

"19 і 47, чи це інше?" — іронічно написав блогер.

Тим часом у Threads теж почали активно обговорювати цю історію.

"Коментарі жінок: Подвійні стандарти, чи то інше?" — написав користувач мережі під ніком slavikchykota.

Йому відповіли:

"Це ще більший пі**єц, аніж історія того хіміка".

"Напевно, буде звучати так, ніби я захищаю чоловіків, але як би на місці жінки був чоловік, то його б вже відміняли і писали що він пдф, а так, більшість пише, яка жіночка молодець".

"Я все ще сподіваюсь, що це якийсь прикол".

"Та нема подвійних стандартів, це однаково огидно. І хлопця шкода".

Відео дня

Репіч відповів хейтерам Фото: Instagram

Раніше Гліб Репіч та його 18-річна дівчина Дарина опинилися під пильною увагою публіки та критики через значну різницю у віці. Причина в тому, що, судячи з усього, ці стосунки почалися, коли дівчина ще була неповнолітня. До того ж, у профілі Дарини зазначено, що Гліб навчав її хімії, хоча сам Гліб заперечував, що мав колись стосунки зі своїми ученицями.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Гліб та Дарина вирішили відповісти на запитання людей на фоні підвищеного інтересу до їхніх персон.

Допис блогера спровокував хвилю хейту з боку підписників, які жорстко розкритикували пару через значну різницю у віці та звинуватили чоловіка у невідповідній поведінці. Тим часом співачка Христина Соловій їх підтримала.

Крім того, епатажна пара з різницею у віці у 21 рік розірвала мережу після появи в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".