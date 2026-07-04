38-річний блогер, який закрутив роман з 18-річною, "підколов" хейтерів
Український блогер та популяризатор науки Гліб Репіч, якого на днях звинувачували у стосунках з 18-річною дівчиною, з іронією відповів критикам.
Чоловік зробив в Instagram репост відео про пару, де жінка на 28 років старша за свого чоловіка. Він звернув увагу на позитивні коментарі під роликом.
Гліб Репіч відповів хейтерам
"19 і 47, чи це інше?" — іронічно написав блогер.
Тим часом у Threads теж почали активно обговорювати цю історію.
"Коментарі жінок: Подвійні стандарти, чи то інше?" — написав користувач мережі під ніком slavikchykota.
Йому відповіли:
- "Це ще більший пі**єц, аніж історія того хіміка".
- "Напевно, буде звучати так, ніби я захищаю чоловіків, але як би на місці жінки був чоловік, то його б вже відміняли і писали що він пдф, а так, більшість пише, яка жіночка молодець".
- "Я все ще сподіваюсь, що це якийсь прикол".
- "Та нема подвійних стандартів, це однаково огидно. І хлопця шкода".
Раніше Гліб Репіч та його 18-річна дівчина Дарина опинилися під пильною увагою публіки та критики через значну різницю у віці. Причина в тому, що, судячи з усього, ці стосунки почалися, коли дівчина ще була неповнолітня. До того ж, у профілі Дарини зазначено, що Гліб навчав її хімії, хоча сам Гліб заперечував, що мав колись стосунки зі своїми ученицями.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Гліб та Дарина вирішили відповісти на запитання людей на фоні підвищеного інтересу до їхніх персон.
- Допис блогера спровокував хвилю хейту з боку підписників, які жорстко розкритикували пару через значну різницю у віці та звинуватили чоловіка у невідповідній поведінці. Тим часом співачка Христина Соловій їх підтримала.
Крім того, епатажна пара з різницею у віці у 21 рік розірвала мережу після появи в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".