Пляжный шик: 5 главных трендов купальников на лето 2026 года (фото)

Температура стремительно растет, а количество одежды на теле уменьшается. Однако даже минимум ткани у бассейна, озера или на пляже — не повод отказываться от стильного образа.

Стильный пляжный образ — это не идеальные пропорции, а правильный фасон, который подчеркивает ваши достоинства. Эксперты выделили пять ключевых моделей, которые помогут чувствовать себя уверенно и привлекательно на любом побережье, пишет Myself.

Рюши и воланы

Рюши и воланы придают купальникам романтично-игривый настрой. Особенно эффектно эти волнистые детали смотрятся на однотонной пляжной одежде.

Купальник с рюшами Фото: из открытых источников

Однако такие элементы выполняют не только декоративную функцию, но и помогают визуально скорректировать пропорции:

Воланы на декольте или плечах привлекают внимание к верхней части тела, что очень выгодно для фигуры типа "груша".

Рюши на плавках, напротив, смещают акцент вниз, уравновешивая пышный верх.

Відео дня

Совет: чтобы случайно не подчеркнуть нежелательные зоны, используйте объемные воланы с умеренностью. Лучше всего выбрать одну вещь с декором, а другую — максимально простую. Или же остановитесь на небольших плоских рюшах.

Горошек (Polka Dots)

Горошек стал одним из главных трендов сезона, поэтому неудивительно, что он завоевал и пляжную моду. Если хотите быть в тренде, выбирайте купальники в мелкий горошек. Крупные круги — как и массивные воланы — могут визуально полнить.

Купальник в горошек Фото: из открытых источников

Приобретая новинку, обратите внимание на плотность ткани: она не должна просвечивать при намокании, чтобы принт оставался четким. Черно-белое бикини в горошек — это беспроигрышный вариант, который сочетает в себе сразу два хита лета 2026 года, ведь вместе с этим принтом в моду вернулись ретро-силуэты.

Ретро-гламур

Пляжная мода 70-х возвращается: цветочные принты, глубокие V-образные вырезы и блестящий люрекс снова на пике популярности. Если вы обожаете ретро-эстетику и не боитесь привлекать к себе внимание, этот смелый тренд точно для вас.

Купальник в ретро-стиле Фото: из открытых источников

Здесь также действует правило "меньше — значит больше". Распределяйте яркие узоры и блестящие ткани с умом и не сочетайте слишком много ретро-элементов в одном образе, чтобы не выглядеть старомодно. Прекрасно будет смотреться золотистый цельный купальник с V-образным вырезом или изящное бикини с цветочным принтом и бретелями-халтер.

Разнообразие цветов

Красный, жёлтый или синий — яркие купальники поднимают настроение и заставляют кожу сиять, но только при условии, что вы правильно подобрали свой оттенок. Найдите свой цвет по цветотипу, и ваш пляжный образ гарантированно произведёт "вау-эффект".

Купальник синего цвета Фото: из открытых источников

Какую именно модель выбрать — зависит только от вашего вкуса, ведь этот тренд подходит любой фигуре. Если сложно определиться с одним вариантом, обратите внимание на бикини-трансформер: его можно носить пятью разными способами.

Как сохранить яркость: берегите купальник от длительного воздействия хлора и солнца, а после каждого использования прополаскивайте его в холодной воде. После 2–3 таких легких промывок постирайте его вручную с мягким моющим средством и сушите в тени.

Минимализм

На волне возвращения моды 90-х свой камбэк отмечает и минималистичный пляжный стиль. Его отличительные черты — четкие линии, нейтральные цвета и минимум деталей. Тонкими акцентами здесь могут служить вырезы (cut-outs), асимметрия или контрастные швы.

Купальник в минималистичном стиле Фото: из открытых источников

Чем проще дизайн, тем важнее посадка. Купальник не должен сдавливать или, наоборот, болтаться. Перед покупкой примерьте его поверх бесшовного нижнего белья и проверьте элементы поддержки: регулируемые бретели или формованные чашки. Двойная подкладка обеспечит дополнительную фиксацию и защитит от просвечивания.

Качественно сшитый минималистичный купальник вневременного кроя будет радовать вас не одно лето. Двухцветное бикини — отличная инвестиция в такой долговечный гардероб.

Главное правило лета: однотонный или с рисунком, простой или игривый — главное, чтобы в своём купальнике вы чувствовали себя уверенно и комфортно. Не торопитесь во время шопинга и, главное, не будьте слишком строги к себе. Идеальных людей не бывает.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

6 моделей очков, которые сделают вас звездой лета 2026 года.

5 трендов маникюра этого лета: что в моде, а что — уже нет.

Кроме того, кружевные колготки стали одним из самых заметных модных трендов этого года.