Пляжний шик: 5 головних трендів купальників на літо 2026 року (фото)
Температура стрімко зростає, а кількість одягу на тілі меншає. Проте навіть мінімум тканини біля басейну, озера чи на пляжі — не привід відмовлятися від стильного образу.
Стильний пляжний образ — це не про ідеальні параметри, а про правильний фасон, який підкреслює ваші переваги. Експерти виділили п'ять ключових моделей, які допоможуть почуватися впевнено та привабливо на будь-якому узбережжі, пише Myself.
Рюші та волани
Рюші та волани додають купальникам романтично-грайливого настрою. Особливо ефектно ці хвилясті деталі виглядають на однотонній пляжній моді.
Проте такі елементи виконують не лише декоративну функцію, а й допомагають візуально скоригувати пропорції:
- Волани на декольте або плечах привертають увагу до верхньої частини тіла, що дуже вигідно для фігури типу "груша".
- Рюші на плавках, навпаки, зміщують акцент донизу, балансуючи пишний верх.
Порада: Щоб випадково не збільшити небажані зони, використовуйте об'ємні волани помірно. Найкраще обрати одну річ із декором, а іншу — максимально просту. Або ж зупиніться на маленьких пласких рюшах.
Горошок (Polka Dots)
Горошок став одним із головних трендів сезону, тож не дивно, що він підкорив і пляжний одяг. Якщо хочете бути в тренді, обирайте купальники у дрібний горошок. Великі кола — як і масивні волани — можуть візуально повнити.
Купуючи новинку, зверніть увагу на щільність тканини: вона не повинна просвічувати при намоканні, щоб принт залишався чітким. Чорно-білий бікіні в горошок — це безпрограшний варіант, який поєднує в собі одразу два хіти літа 2026, адже разом із цим принтом до моди повернулися ретро-силуети.
Ретро-гламур
Пляжна мода 70-х повертається: квіткові принти, глибокі V-подібні вирізи та сяючий люрекс знову на піку популярності. Якщо ви обожнюєте ретро-естетику і не боїтеся приковувати до себе погляди, цей сміливий тренд точно для вас.
Тут також працює правило "менше — означає більше". Розподіляйте яскраві візерунки та блискучі тканини продумано і не поєднуйте занадто багато ретро-елементів в одному образі, щоб не виглядати старомодно. Чудовий сучасний вигляд матиме золотавий суцільний купальник із V-вирізом або витончений бікіні з квітковим принтом і бретелью-халтер.
Буяння кольорів
Червоний, жовтий чи синій — яскраві купальники піднімають настрій і змушують шкіру сяяти, але лише за умови, що ви правильно підібрали свій відтінок. Знайдіть свій колір за кольоротипом, і ваш пляжний образ гарантовано матиме "вау-ефект".
Яку саме модель обрати — залежить тільки від вашого смаку, адже цей тренд пасує будь-якій фігурі. Якщо важко визначитися з одним варіантом, зверніть увагу на бікіні-трансформер: його можна носити п’ятьма різними способами.
Як зберегти яскравість: Оберігайте купальник від тривалого впливу хлору та сонця, а після кожного використання прополіскуйте в холодній воді. Після 2–3 таких легких очищень виперіть його вручну з м'яким миючим засобом і сушіть у тіні.
Мінімалізм
На хвилі повернення моди 90-х свій камбек святкує і мінімалістичний пляжний стиль. Його ознаки — чіткі лінії, нейтральні кольори та мінімум деталей. Тонкими акцентами тут можуть виступати вирізи (cut-outs), асиметрія або контрастні шви.
Чим простіший дизайн, тим важливіша посадка. Купальник не повинен тиснути чи, навпаки, бовтатися. Перед покупкою приміряйте його на безшовну білизну та перевірте елементи підтримки: регульовані бретелі або формовані чашки. Подвійна підкладка забезпечить додаткову фіксацію та захистить від просвічування.
Якісно пошитий мінімалістичний купальник позачасового крою радуватиме вас не одне літо. Двоколірне бікіні — чудова інвестиція в такий довговічний гардероб.
Головне правило літа: Однотонний чи з малюнком, простий чи грайливий — найважливіше, щоб у своєму купальнику ви почувалися впевнено та комфортно. Не поспішайте під час шопінгу і, головне, не будьте занадто суворими до себе. Ідеальних людей не існує.
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