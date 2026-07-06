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Известный певец рассказал о попадании снаряда в его жилой комплекс в Киеве: "Самый страшный звук в жизни" (фото)

Артем Никитин сообщил о попадании
Артем Никитин показал, как попали в его жилой комплекс | Фото: Instagram

В ночь на 6 июля российские войска обстреляли жилой комплекс, в котором проживает семья известного украинского певца Артема Никитина. К счастью, артист вместе с женой и детьми остались невредимы, поскольку во время воздушной тревоги вовремя спустились в укрытие.

Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram. По его словам, мощный взрыв прогремел совсем рядом с их домом, и его семье приходится переживать подобный ужас уже в третий раз. Артист также опубликовал жуткие кадры из бомбоубежища, на которых запечатлен звук самого взрыва.

нападение на Киев 6 июля
Никитин сообщил о попадании в жилой комплекс в Киеве
Фото: Instagram

"Момент попадания в наш жилой комплекс. Самый страшный звук в жизни… Это п**ц. У нас всё в порядке, мы были в укрытии с детьми. Уже третий раз так", — поделился эмоциями Никитин.

Уже утром, после отбоя воздушной тревоги, певец показал последствия вражеского удара из окна своей квартиры. На кадрах виден масштабный пожар, который после взрыва начал быстро перекидываться на соседние дома. На месте происшествия с самого утра работают пожарные и спасательные службы.

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Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, из-за попадания снаряда и повторной детонации из Вишневого эвакуировали более полутысячи человек. Между тем местные жители рассказали о "ужасных ощущениях" во время российского обстрела и о волнах взрывов, раздававшихся в населенном пункте.