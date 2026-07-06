Відомий співак розповів про влучання в його ЖК у Києві: "Найстрашніший звук у житті" (фото)

У ніч проти 6 липня російські війська поцілили в житловий комплекс, де мешкає родина відомого українського співака Артема Нікітіна. На щастя, артист разом із дружиною та дітьми залишилися неушкодженими, оскільки під час повітряної тривоги вчасно спустилися до укриття.

Про пережите виконавець розповів на своїй сторінці в Instagram. За його словами, потужний вибух пролунав зовсім поруч із їхнім будинком, а подібний жах його сім'ї доводиться переживати вже втретє. Артист також опублікував моторошні кадри з бомбосховища, на яких зафіксовано звук самого прильоту.

Нікітін повідомив про влучання в ЖК в Києві Фото: Instagram

"Момент влучання в наш ЖК. Найстрашніший звук у житті… Це п**ц. У нас все ок, ми були в укритті з дітьми. Третій раз вже так", — поділився емоціями Нікітін.

Уже зранку, після відбою повітряної тривоги, співак показав наслідки ворожого удару з вікна власної квартири. На кадрах видно масштабну пожежу, яка після вибуху почала швидко перекидатися на сусідні оселі. На місці події з самого ранку працюють пожежники та рятувальні служби.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 6 липня українська ППО не перехопила жодної балістичної ракети. Головною причиною став дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

У дев'ятиповерхівці у Подільському районі Києва загинула ціла родина з трьох осіб.

Крім того, через влучання та повторну детонацію з Вишневого евакуювали понад пів тисячі людей. Тим часом місцеві жителі розповіли про "жахливі відчуття" під час російського обстрілу і про хвилі вибухів, які лунали у населеному пункті.