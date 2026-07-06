Украинцы осудили снимок погибших после обстрела Киева: фотограф ответил

Фотограф Ефрем Лукацкий поделился снимком, который он сделал после массированного обстрела Киева в ночь на 6 июля. На нем видны погибшие люди.

Украинцы в очередной раз обратили внимание на актуальность таких публикаций. В частности, боевая медик Екатерина Галушка высказала своё мнение.

Фотограф снял погибших после обстрела

"Из уважения к этим людям, их семьям и друзьям такие фото не стоит публиковать. По крайней мере, не в открытом виде. Это что, какая-то неизвестная технология — проявить элементарную эмпатию к своим соотечественникам? Закрыть лицо хотя бы? Есть очень простой принцип: если действие приносит больше вреда, чем пользы, его не стоит совершать. Этими фото ничего не удастся изменить. Сюрприз: мир давно лишился сострадания настолько, что очередной кадр с погибшим человеком никого ни к чему не побудит", — написала Екатерина.

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Она подчеркнула, что такие фотографии приводят к повторной травматизации близких этой семьи. А постоянный просмотр фотографий погибших и сцен насилия приводит к десенсибилизации, когда люди просто перестают реагировать.

"Новость „погибли под завалами“ перестает вызывать эмоции, потому что таких кадров уже были десятки и сотни. Так в чём же смысл? Для меня он один — трупожерство. Ведь пользы от этого нет. Есть только люди, которых эти фотографии будут преследовать ещё очень долго, ведь они знали эту семью", — добавила медик.

Екатерина Галушка высказалась по поводу скандала с фотографией Фото: X (Twitter)

В частности, украинцы писали, что пора уже законодательно регулировать такие действия.

Фото: X (Twitter)

Между тем военный под ником "Шутник" отметил, что близким погибших будет тяжело смотреть на такие фотографии.

Фото: X (Twitter)

Позиция фотографа

Ефрем Лукацкий в своём Facebook объяснил, почему решил опубликовать этот снимок, и ответил на критику.

"Мне было трудно принять решение показать эту фотографию. Российская ракета убила целую семью. Остановит ли эта фотография войну? Скорее всего, нет. Но я верю, что мир должен видеть правду. Надеюсь, меня простят те, кому эта фотография причинит боль. Киев, 6 июля 2026 года", — написал он.

После резкой реакции на фото Лукацкий добавил, что это "обязанность перед историей".

"Нужно уважать близких, но в то же время помнить о долге перед историей. Сочувствие к семье не должно приводить к сокрытию правды, однако правду следует показывать с максимальным уважением к достоинству погибшего. Это именно та этическая дилемма, в которой не существует решения без боли — есть лишь стремление принять наиболее ответственное решение", — написал фотограф.

Фото: Facebook

Фокус не будет добавлять фото к материалу по этическим соображениям.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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