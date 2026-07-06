Українці засудили знімок загиблих після обстрілу Києва: фотограф відповів

Фотограф Єфрем Лукацький поділився кадром, який зняв після масованого обстрілу Києва в ніч на 6 липня. На ньому видно загиблих людей.

Українці вкотре звернули увагу на доречність таких публікацій. Зокрема, бойова медикиня Катерина Галушка висловила свою думку.

Фотограф зняв загиблих після обстрілу

"З поваги до цих людей, їхніх родин і друзів такі фото не варто викладати. Принаймні не у відкритому вигляді. Це якась unknown technology — проявити елементарну емпатію до своїх співвітчизників? Закрити обличчя хоча б? Є дуже простий принцип: якщо дія завдає більше шкоди, ніж користі, її не варто виконувати. Цими фото нічого не вдасться змінити. Сюрприз: світ давно позбавлений співчуття настільки, щоб черговий кадр із загиблою людиною когось до чогось спонукав", — написала Катерина.

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Вона наголосила, що наслідками таких фото є ретравматизація близьких цієї родини. А постійний перегляд фотографій загиблих і сцен насильства призводить до десенсибілізації, коли люди просто перестають реагувати.

"Новина "загинули під завалами" перестає викликати емоції, бо таких кадрів уже були десятки й сотні. То в чому сенс? Для мене він один — трупожерство. Бо користі від цього немає. Є лише люди, яких ці фотографії переслідуватимуть ще дуже довго, адже вони знали цю родину", — додала медикиня.

Катерина Галушка висловилася щодо скандалу з фото Фото: X (Twitter)

Зокрема, українці писали, що пора вже регулювати законом такі дії.

Фото: X (Twitter)

Тим часом військовий під ніком "Шутнік" наголосив, що близьким загиблих буде важко побачити такі фото.

Фото: X (Twitter)

Позиція фотографа

Єфрем Лукацький у своєму Facebook пояснив, чому вирішив викласти цей кадр, і відповів на критику.

"Мені було важко ухвалити рішення показати цю фотографію. Російська ракета вбила цілу родину. Чи зупинить ця фотографія війну? Найімовірніше, ні. Але я вірю, що світ має бачити правду. Сподіваюся, мені пробачать ті, кому ця фотографія завдасть болю. Київ, 6 липня 2026", — написав він.

Після різкої реакції на фото Лукацький додав, що це "обовʼязок перед історією".

"Потрібно поважати близьких, але водночас пам’ятати про обов’язок перед історією. Співчуття до родини не повинно призводити до приховування правди, однак правду слід показувати з максимальною повагою до гідності загиблого. Це саме та етична дилема, у якій не існує рішення без болю — є лише прагнення ухвалити найбільш відповідальне рішення", — написав фотограф.

Фото: Facebook

Фокус не додаватиме фото до матеріалу з етичних міркувань.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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