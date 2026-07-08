Брат Кейт Миддлтон опубликовал их совместное фото: что известно о Джеймсе

Брат принцессы Уэльской Джеймс Миддлтон присоединился к своей сестре в благотворительном восхождении на три вершины. В честь этого события он опубликовал трогательное семейное фото в Instagram и выразил глубокое восхищение её силой и стойкостью.

Джеймс вспомнил, как два года назад, когда Кейт находилась в больнице, они обсуждали предстоящее восхождение и удивительную целебную силу природы для тела и разума. Совместное покорение вершин было организовано в поддержку благотворительной организации Royal Marsden Cancer Charity, и для брата принцессы было огромной честью пройти этот путь вместе с ней.

Джеймс опубликовал фото с Кейт Фото: Instagram

Он отметил, что успехи Кейт невероятно вдохновляют, а сама она остается замечательным примером стойкости, а также прекрасной матерью, женой, дочерью и сестрой. В конце своего поста Джеймс тепло призвал сестру всегда оставаться собой.

Что известно о брате Кейт

39-летний Джеймс Миддлтон — успешный британский предприниматель, который живет в уютном загородном доме в Беркшире вместе со своей женой, французской финансовой аналитиком Ализой Тевене (они женаты с 2021 года), и их маленьким сыном Иниго. Он поддерживает очень тесные отношения со своей семьёй. Помимо бизнеса, Джеймс активно поддерживает благотворительные инициативы, посвящённые психическому здоровью и канистерапии (лечению с помощью собак), тесно сотрудничая с королевской семьёй и общественными организациями.

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44-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила детскую больницу Эвелины в Лондоне. Во время выхода супругу принца Уильяма заметили с загадочной травмой.

Кейт Миддлтон поразила гостей Уимблдона новой прической, которая обладает мощным омолаживающим эффектом. Вместо привычных локонов королевская особа появилась с безупречно гладким хвостом, который визуально подтягивает черты лица.

Кроме того, бывший медицинский работник Лондонской клиники получил официальное предупреждение от Управления комиссара по информации (ICO) за умышленное неправомерное использование личных медицинских данных принцессы и попытку их продажи.